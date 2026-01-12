"유재석, 내가 제꼈다" 임성근 셰프, 유퀴즈서 '화제성 1위'의 자신감

|
[스포츠조선 김수현기자] '오만가지 셰프' 임성근이 넘치는 자신감으로 유재석와 케미를 선보인다.
유재석은 "현재 대한민국에서 가장 핫한 아저씨, 임성근 셰프"라고 반갑게 맞이했다.
또 '흑백요리사 시즌2' 셰프들에 임성근 셰프는 "방송을 모르는 사람들이다. 내가 퍼포먼스만 약간 보여주면 '사람들이 나한테 꽂히겠구나' 생각했다. 소스를 졸졸졸 넣는 게 좋겠냐. '파파팍' 넣는 게 좋겠냐"라 물었고 유재석은 "방송 쪽으로는 '파파팍'이 좋다"라며 격하게 공감했다.
임성근 셰프는 유재석의 호응에 "저는 방송을 좀 아는 사람이다"라며 어깨를 으쓱했다.
'파인다이닝 긴장해라. 이젠 빨리다이닝 시대다'라는 말을 만들기도 한 임성근 셰프는 '유퀴즈'에서의 요리 시연에서도 화려한 퍼포먼스를 자랑했다.
"홈쇼핑에 칼 파시는 사장님 같다"는 말에 임성근 셰프는 바로 '홈쇼핑' 꽁트를 시작했고 "이 칼이면 여러분들도 이렇게 할 수 있다"라고 자신감을 보였다.
이어 임성근 셰프는 "제가 중학교 3학년 겨울방학에 가출을 했다. 음식점에서 일을 했다. 손님들 다 가시면 테이블 밀어놓고 거기서 자곤 했다. 이후 집으로 돌아가니 어머니께서 말씀도 없이 울면서 절 안아주셨다"라고 힘들었던 과거를 진지하게 털어놓기도 했다.
