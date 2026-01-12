'엄태웅♥' 윤혜진, 갈비뼈 드러난 비키니 자태..딸과 발리 여행 근황

기사입력 2026-01-12 18:52


'엄태웅♥' 윤혜진, 갈비뼈 드러난 비키니 자태..딸과 발리 여행 근황

[스포츠조선 정유나 기자] 발레리나 출신이자 배우 엄태웅의 아내 윤혜진이 딸과 함께 발리로 여행을 떠난 근황을 전했다.

윤혜진은 12일 "비치가는길에 몽키호텔이 있지모야"라며 딸과 발리에서 여행 중인 모습을 공개했다.

사진 속 윤혜진은 딸과 발리의 해변가에서 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다.


'엄태웅♥' 윤혜진, 갈비뼈 드러난 비키니 자태..딸과 발리 여행 근황
특히 비키니 차림의 윤혜진은 놀라울 만큼 마른 몸매로 시선을 사로잡았다. 키 170cm에 체중 47kg으로 알려진 그는 갈비뼈가 드러날 절도의 극세사 몸매를 드러내 눈길을 끈다.

한편, 배우 엄태웅과 발레리나 윤혜진은 2013년 결혼, 슬하 딸 지온 양을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'은퇴 고민' 보아, SM 계약 종료 심경 "미련없이 떠납니다"

2.

'은퇴 언급' 보아, 결국 SM 떠난다 "빛나는 행보 응원" [전문]

3.

'소녀시대 탈퇴=암흑기' 제시카가 또…이번엔 콘서트서 '소시 노래' 열창

4.

'차범근 며느리' 한채아, 차세찌♥와 각방쓴다더니.."혼자만의 시간 너무 좋아"

5.

'돌싱글즈' 윤남기♥이다은, 결혼 3년만에 "죽다 살았다" ('남다리맥')

연예 많이본뉴스
1.

'은퇴 고민' 보아, SM 계약 종료 심경 "미련없이 떠납니다"

2.

'은퇴 언급' 보아, 결국 SM 떠난다 "빛나는 행보 응원" [전문]

3.

'소녀시대 탈퇴=암흑기' 제시카가 또…이번엔 콘서트서 '소시 노래' 열창

4.

'차범근 며느리' 한채아, 차세찌♥와 각방쓴다더니.."혼자만의 시간 너무 좋아"

5.

'돌싱글즈' 윤남기♥이다은, 결혼 3년만에 "죽다 살았다" ('남다리맥')

스포츠 많이본뉴스
1.

15억이 사라질 위기...'진퇴양난' 홍건희, 생존 방법은 딱 하나다 '초대형 옵션 카드'

2.

2570억 계약의 잔혹한 후폭풍 → 김혜성 송성문 직격탄 맞나. 초대형 트레이드 나비효과 관측

3.

"한 단계 성장하길 기대" 성남FC U15, 한중 유소년 축구 교류 무대에서 성장의 시간을 보낸다

4.

[대학축구]'경기대 3연승'→'단국대 최종전 대승' 토너먼트 진출팀 확정

5.

'식사마 매직 폭발' 2연승의 베트남, U-23 아시안컵 사우디 상대로 첫 3연승 도전..'조 1위 해야 8강서 日 피한다'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.