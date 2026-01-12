'엄태웅♥' 윤혜진, 갈비뼈 드러난 비키니 자태..딸과 발리 여행 근황

정유나 기자
기사입력 2026-01-12 18:52
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'은퇴 고민' 보아, SM 계약 종료 심경 "미련없이 떠납니다"
'은퇴 언급' 보아, 결국 SM 떠난다 "빛나는 행보 응원" [전문]
'소녀시대 탈퇴=암흑기' 제시카가 또…이번엔 콘서트서 '소시 노래' 열창
'차범근 며느리' 한채아, 차세찌♥와 각방쓴다더니.."혼자만의 시간 너무 좋아"
'돌싱글즈' 윤남기♥이다은, 결혼 3년만에 "죽다 살았다" ('남다리맥')
15억이 사라질 위기...'진퇴양난' 홍건희, 생존 방법은 딱 하나다 '초대형 옵션 카드'
2570억 계약의 잔혹한 후폭풍 → 김혜성 송성문 직격탄 맞나. 초대형 트레이드 나비효과 관측
"한 단계 성장하길 기대" 성남FC U15, 한중 유소년 축구 교류 무대에서 성장의 시간을 보낸다
[대학축구]'경기대 3연승'→'단국대 최종전 대승' 토너먼트 진출팀 확정
'식사마 매직 폭발' 2연승의 베트남, U-23 아시안컵 사우디 상대로 첫 3연승 도전..'조 1위 해야 8강서 日 피한다'