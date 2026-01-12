조영구, 생명 위태로웠던 '충격' 상황 "2달만 15kg 감량, 물 조차 소화 못해" (''바디인사이트)

이날 조영구는 "74kg에서 15kg 감량 후 바디 프로필을 촬영한 적 있다. 100kg이 15kg을 빼는 건 쉽지만, 74kg에서 59kg을 만들었으니 얼마나 힘들었겠냐"면서 당시 바디 프로필 사진을 공개해 눈길을 끌었다.
당시 복근은 얻었지만 급노화가 왔다고. 조영구는 체중 감량을 시작한 이유에 대해 "체중 감량 서바이벌 프로그램 제안을 받아 도전했다. 정말 열심히 해서 두 달 만에 15kg을 감량하며 1등을 했다"면서 "아내가 살을 빼면 제2의 전성기가 온다더니, 살을 빼고 방송 섭외가 늘어났다. 건강 프로그램이었는데 주제가 '무리한 다이어트는 사망에 이를 수 있다'였다"고 해 웃음을 안겼다.
조영구는 "제일 먼저 얼굴이 빠지더라. 그런데 얼굴살이 너무 빠지니까 어머니가 방송을 보며 우셨다"며 "얼굴 회복을 위해 보톡스, 필러를 맞았는데 너무 많이 맞아서 방송 중 '지금 슬픈 거냐, 기쁜 거냐'고 물어볼 정도였다"며 과도한 시술 부작용을 털어놨다.
이어 "또 15kg을 감량했더니 힘이 없어서 녹화 중 조는 사태까지 발생했다"며 "늘 어지러웠고 힘도 없었다"고 체중 감량 후 건강 문제에 대해 이야기했다.
조영구는 "항상 소화가 안 됐다. 또 감량한 몸을 지켜야 한다는 압박에 매일 고강도 운동을 반복했다"며 "어느 날 윗몸일으키기를 하고 났더니 어지러워서 잠시 누워 있었다. 매니저가 나를 부르는데 그 순간 의식을 잃었다"고 밝혀 충격을 안겼다.
그는 "급히 나를 병원에 데려갔는데 물조차 소화하지 못할 정도로 몸 상태가 약해져 있었다"며 "병원에서는 위험하다며 더 큰 병원에 가라고 하더라. 6시간 만에 의식이 돌아왔는데 아내는 울고 있더라"며 당시를 떠올렸다.
조영구는 "물 먹은 걸 토해내지 못했으면 죽었을 거라고 하더라"며 "극단적인 체중 감량으로 전신 기능 저하가 왔다"고 털어놨다.