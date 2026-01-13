강은비, 학폭 당해 고막 파열 "결국 인공 고막 수술받아" ('김창옥쇼4')

기사입력 2026-01-13 11:02


[스포츠조선 이게은기자] 배우 강은비가 과거 학교 폭력을 당해 고막이 파열됐다고 전했다.

13일 tvN '김창옥쇼4' 측은 '그 시절 얼짱 출신 #강은비, 남편에게 감정을 숨길 수 밖에 없었던 이유는?'이라는 제목의 선공개 영상이 게재됐다.

이날 강은비는 "임신 12주 차가 됐다"라며 근황을 전했다. 남편 변준필과는 서울예대 동기로, 대학교 시절부터 17년간 교제 끝, 결혼했다는 러브스토리도 공개했다.

이어 학창 시절 왕따를 겪은 아픈 기억을 꺼냈다. 강은비는 "학창 시절에 친구들에게 예쁨을 받지 못했다. 항상 혼자였고 왕따를 심하게 당했다. 맞은 후 귀 고막이 터져서 한쪽은 인공 고막이다"라고 설명해 안타까움을 안겼다.


데뷔 후에는 예능에서 비호감 이미지가 생겼다며 다시금 마음고생을 했다고 전하기도. 그는 "아이돌과 러브라인이 생겼는데, 저는 (신인이니) 어떻게든 애교를 보이며 리액션을 한 거였다. 당시 제 이름 연관 검색어는 욕설뿐이었다. 제재가 안된 시절이라 (악플을) 오롯이 봐야 했다"라고 떠올렸다. 이어 "제가 애교를 부리려고 하면 남편도 저를 비호감으로 보지 않을까 싶어, '여보', '자기'라는 말을 못 하겠다. 약한 모습을 보이면 남편이 떠날 것 같아서, 강한 모습을 보이기 위해 말도 세게 하는 편이다. 남편이 제 마음을 모른다고 하니 마음이 많이 아프다"라며 울먹였다.

한편 강은비는 지난해 4월, 얼짱 출신 동갑내기 변준필과 17년 열애 끝에 결혼했다. 이후 지난 9월 40세 나이에 자연임신에 성공했다고 밝혀 많은 축하를 받았다. 출산 예정일은 오는 5월이다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

