박나래 전 매니저, 55억 자택 절도 의혹·5억 합의금 공방…새 국면 맞나[SC이슈]

[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 박나래를 둘러싼 전 매니저들과의 갈등이 절도 사건 의혹, 합의금 공방, 법인카드 사용 논란으로까지 확산되고 있다. 양측의 주장이 정면으로 엇갈리는 가운데, 폭로에 대한 재반박이 이어지며 논란은 장기화 국면에 접어들었다.

12일 유튜브 채널 '연예 뒤통령 이진호'에는 '충격 단독! 5억 녹취 공개… 박나래 도둑 사건 소름 돋는 반전'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 유튜버 이진호는 지난해 4월 발생한 박나래의 55억 원대 이태원 자택 절도 사건과 관련해, 내부인 소행 가능성을 처음 제기한 인물이 박나래의 전 남자친구가 아닌 전 매니저 A씨였다고 주장했다.

앞서 전 매니저 측은 박나래의 전 남자친구가 매니저들을 절도범으로 의심해 개인정보를 경찰에 전달했고, 이로 인해 자신들이 용의선상에 올랐다고 주장해 왔다.

그러나 이진호는 이번 영상에서 "전 매니저 A씨가 스타일리스트를 의심하며 내부 회의를 거쳐 경찰 수사에 협조하자는 의견을 냈다"고 반박했다. 이는 '본인도 모르게 개인정보가 경찰에 제출됐다'는 기존 주장과 배치되는 대목이다.

개인정보 제공 경위에 대해서도 상반된 설명이 나왔다. 이진호는 "근로계약서 작성과 급여 지급을 위해 주민등록증 등 개인정보를 받는 것은 필수 절차"라며 "속여서 개인정보를 받아낼 이유가 없고, 당사자 동의 하에 경찰에 제출된 것"이라고 주장했다.

변호사 선임 과정 역시 새로운 쟁점으로 떠올랐다. 이진호는 "절도 사건 당시 박나래가 변호사를 선임했는데, 선임 비용이 3300만 원에 달했다"며 "통상적인 절도 사건 변호사 비용이 500만~1000만 원 수준인 점을 고려하면 이례적"이라고 지적했다.

특히 절도 사건이 사실상 마무리된 뒤 이틀 후에야 변호사가 선임됐고, 해당 선임을 주도한 인물이 전 매니저 A씨였다는 주장도 덧붙였다. 이진호는 "성공보수 조건까지 포함된 계약이었고, 이후 박나래와 전 매니저 간 소송을 대리한 변호사가 동일 인물"이라며 이해충돌 가능성을 제기했다.


법인카드 사용 내역과 합의금 요구 의혹도 불거졌다. 이진호에 따르면 전 매니저 두 명은 월 한도 5000만 원의 법인카드를 사용했고, A씨는 약 1년 2개월간 7700만 원, 막내 매니저는 5300만 원가량을 사용해 총액은 약 1억3000만 원에 달한다. 또한 A씨에게는 미니쿠퍼, 막내 매니저에게는 카니발 차량이 법인 리스로 제공됐다.

이진호는 "박나래 역시 법인카드를 소지하고 있었고, 당시 매니저들이 새 광고나 예능을 성사시킨 성과도 없었다"며 지출 규모가 과도하다고 짚었다.

합의금 5억 원 요구 의혹에 대해서도 재차 반박이 이어졌다. 이진호는 "중재에 나선 홍보사 대표와 예능 작가가 공통적으로 'A씨가 요구한 금액은 5억 원'이라고 전했다"며 "결과적으로 박나래 측이 해당 금액을 인지할 수밖에 없는 구조였다"고 주장했다. 앞서 공개된 녹취에서도 전 매니저가 두 차례에 걸쳐 5억 원을 언급했다고 강조했다.
최근 논란의 불씨가 된 통화 녹취도 지난 10일 유튜브 채널 '연예 뒤통령 이진호'를 통해 공개됐다. 해당 영상에는 지난해 12월 8일 새벽, 박나래와 전 매니저 A씨가 나눈 통화 내용이 담겼다. 녹취에서 A씨는 "왜 이런 상황까지 왔는지 모르겠다", "나는 이렇게 하고 싶지 않았다"며 울먹였고, 박나래는 "그만 울어라", "지금 어디냐"며 이를 달래는 모습이 담겼다.

특히 A씨가 박나래의 반려견 복돌이를 걱정하는 발언을 하자 박나래가 이에 반응하는 장면도 포함돼, 공개 직후 온라인에서는 "갑질 피해자와 가해자의 관계로 보이지 않는다", "관계가 생각보다 나빠 보이지 않는다"는 반응과 함께 동정론까지 제기됐다.

이에 대해 A씨는 "합의를 원한다는 말을 믿고 통화와 만남에 응한 것일 뿐"이라며 녹취 해석에 선을 그었다.

A씨는 "퇴사 이후 박나래에게 먼저 전화를 건 적은 단 한 번도 없고, 문제의 통화 역시 모두 박나래가 먼저 걸어온 전화였다"고 주장했다.

또 "통화 과정에서 박나래가 반려견 복돌이를 반복적으로 언급하며 걱정하도록 만드는 뉘앙스를 사용했고, 실제로 복돌이의 돌봄과 관리는 대부분 내가 전담해왔다"고 설명했다. A씨는 통화 직후 약 3시간 동안 이어진 새벽 만남에서도 합의서 내용이나 합의 금액, 고소, 소송 취하와 관련한 논의는 전혀 없었다고 거듭 반박했다.

박나래의 갑질 및 대리 처방 의혹에 대해서는 경찰 수사가 진행 중이며, 전 매니저들이 신청한 1억 원 상당의 부동산 가압류는 인용됐다. 박나래 역시 전 매니저들을 공갈미수 및 횡령 혐의로 맞고소한 상태다. 감정적인 통화 내용과 법적 쟁점이 뒤섞이며 여론도 양분된 가운데, 이번 사안의 실체는 결국 수사와 법원의 판단을 통해 가려질 전망이다.


