'이사통' 유영은 감독 "투명하고 솔직한 차무희, 씩씩한 고윤정과 딱"

넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?' 제작발표회가 13일 조선팰리스 서울 강남에서 열렸다. 고윤정이 인터뷰를 하고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.13/
[스포츠조선 문지연 기자] 유영은 감독이 고윤정과 차무희의 싱크로율을 언급했다.
넷플릭스는 13일 오전 서울 강남구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'(홍정은 홍미란 극본, 유영은 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 유영은 감독, 김선호, 고윤정이 참석했다.
유영은 감독은 "주호진과 차무희는 굉장히 정반대에 있는 인물인데, 차무희라는 인물은 투명하고, 감정적으로 솔직하고. 언어적으로 정리되지 않은 말을 하지만 감정이 투명하게 보여서 그 모습이 사랑스러운 인물이다. 그 과정에서 고윤정의 순수함, 사랑스러움, 씩씩함이 무희와 굉장히 잘 닿아 있는 것 같았다. 현장에서 고윤정이 준비해온 차무희의 모습이 주호진과 달리 동적이고 액션도 많고 동선도 다양한데 그런 준비를 자연스럽게 많이 해오셔서 실제로 현장에서 '무희스럽다'는 느낌을 받았고, 그런 모습에 당혹스러워하는 주호진의 모습을 담았을 때 두 사람의 케미스트리가 잘 그려져서 너무 좋았다. 지금까지 보지 못했던 고윤정의 매력을 발견할 수 있을 것"이라고 예고했다.
'이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디 드라마. '환혼'과 '호텔 델루나'를 썼던 홍자매 작가가 글을 쓰고, '붉은 단심'을 연출했던 유영은 감독이 손을 잡았다. '이사통'은 여러 언어에 능통한 통역사지만 사랑의 언어에는 서툰 주호진과 모두의 사랑을 받는 톱스타지만 자신의 사랑에는 서툰 차무희의 만남을 통해 사랑과 소통이라는 보편적인 주제를 섬세하게 풀어낸 작품.
김선호가 남다른 능력의 다중언어 통역사 호진으로, 고윤정이 예측불가한 매력의 글로벌 톱스타 무희로 분해 설렘 가득한 로맨스 케미스트리를 선보일 예정이다. 또한 한국을 비롯해 일본, 캐나다, 이탈리아까지 다양한 로케이션에서 촬영된 영상미가 눈길을 끈다.