[SC현장] "새해 기적이 되길"..'6개국어' 김선호♥'톱스타' 고윤정, '이사통'으로 전할 '소통' 로맨스(종합)

최종수정 2026-01-13 14:16

넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?' 제작발표회가 13일 조선팰리스 서울 강남에서 열렸다.

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김선호와 고윤정의 로맨틱 코미디, '이사통'이 새해 첫 작품으로 찾아온다.

넷플릭스는 13일 오전 서울 강남구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'(홍정은 홍미란 극본, 유영은 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 유영은 감독, 김선호, 고윤정이 참석했다.

'이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디 드라마. '환혼'과 '호텔 델루나'를 썼던 홍자매 작가가 글을 쓰고, '붉은 단심'을 연출했던 유영은 감독이 손을 잡았다. '이사통'은 여러 언어에 능통한 통역사지만 사랑의 언어에는 서툰 주호진과 모두의 사랑을 받는 톱스타지만 자신의 사랑에는 서툰 차무희의 만남을 통해 사랑과 소통이라는 보편적인 주제를 섬세하게 풀어낸 작품.

김선호가 남다른 능력의 다중언어 통역사 호진으로, 고윤정이 예측불가한 매력의 글로벌 톱스타 무희로 분해 설렘 가득한 로맨스 케미스트리를 선보일 예정이다. 또한 한국을 비롯해 일본, 캐나다, 이탈리아까지 다양한 로케이션에서 촬영된 영상미가 눈길을 끈다.

주호진을 연기한 김선호는 "다중언어 통역사고, 이탈리아어, 영어, 일본어, 중국어, 프랑스어, 한국어까지 포함하면 6개국어에 능통한 다중언어 통역사다. 그렇지만 자신의 언어를 표현하기는 서툰 인물"이라며 "작품 속에서는 일본어, 영어, 이탈리아어, 한국어까지 4개국어를 한다. 대본에 있는대로 숙지를 하고, 배우니까 감정을 실어야 해서 반복하면서 감정을 싣는 연습을 했다. 남는 시간은 문법을 알아가며 공부했다. 한 4개월 정도 공부를 했다. 촬영을 하면서도 공부를 했는데 아무래도 한계가 있어서 대본에 있는 언어들만 숙지를 했다는 점 (이해 부탁드린다)"고 말했다.


이에 유영은 감독은 "언어에 대한 부담감뿐만 아니라 주호진이란 캐릭터는 단정한 캐릭터다 보니 섬세한 감정 표현이 중요했다. 그런 부분에 있어서 김선호 배우에게 믿고 맡길 수 있는 부분이 컸다. 코믹이면 코믹, 로맨스면 로맨스, 캐릭터의 냉철함까지 전반적으로 잘 표현한 부분이 있어서 모든 게 다 되는 배우라고 느꼈다"고 했다.

하루아침에 톱스타가 된 차무희를 연기한 고윤정은 "본인의 언어를 통역해주는 통역사 호진을 만나서 새로운 환경에 적응하면서 새로운 사랑도 하고 그 사랑 속에서도 소통의 오류를 헤쳐나가는 인물이다"라며 "무희가 갑작스럽게 톱스타가 된 거여서 기쁘기도 하지만 축제가 언제 끝날지 모를 것 같다는 불안감도 동시에 가져가고, 그 와중에 새로운 곳에서 새로운 사람을 만나는 것에 대한 설렘과 불안함, 의심 등 다양한 감정들을 표현하려고 신경을 썼다"고 말했다.

연출을 맡은 유영은 감독은 고윤정에 대해 "주호진과 차무희는 굉장히 정반대에 있는 인물인데, 차무희라는 인물은 투명하고, 감정적으로 솔직하고. 언어적으로 정리되지 않은 말을 하지만 감정이 투명하게 보여서 그 모습이 사랑스러운 인물이다. 그 과정에서 고윤정의 순수함, 사랑스러움, 씩씩함이 무희와 굉장히 잘 닿아 있는 것 같았다. 현장에서 고윤정이 준비해온 차무희의 모습이 주호진과 달리 동적이고 액션도 많고 동선도 다양한데 그런 준비를 자연스럽게 많이 해오셔서 실제로 현장에서 '무희스럽다'는 느낌을 받았고, 그런 모습에 당혹스러워하는 주호진의 모습을 담았을 때 두 사람의 케미스트리가 잘 그려져서 너무 좋았다. 지금까지 보지 못했던 고윤정의 매력을 발견할 수 있을 것"이라고 예고했다.


'이 사랑 통역 되나요?'는 홍자매가 선보이는 로맨틱 코미디. 그동안 '환혼', '호텔 델루나' 등으로 판타지가 가미된 작품을 선보여왔던 홍자매는 '이사통'을 통해 오랜만에 현실감 있는 정통 로코를 공개한다. 유영은 감독은 "오랜만에 선보이시는 순수 로맨틱코미디라는 점이 다가왔다. 감정적 딜레마가 흥미로웠다. 너무 유능한 통역사지만, 감정이 얽히면서 전하고 싶지 않은 말들이 생기기도 하고, 상대 출연자의 말이라는 것을 알면서도 무희의 마음에서는 호진의 말이면 좋겠다고 생각하는 부분이 흥미로웠다. 로맨스, 코믹, 멜로까지 넘나드는 두 인물의 굉장히 좋은 케미스트리를 온전히 담아내기 위해 최선을 다했다"고 말했다.

'이사통'은 대한민국을 포함해 일본, 캐나다, 이탈리아 등 4개국을 돌아가며 촬영을 진행했다. 이에 이국적인 배경을 볼 수 있을 전망. 유영은 감독은 "시청자 분들도 여행하는 기분을 느낄 수 있게 확연히 다른 분위기의 로케이션을 선정하려고 했다. 배경으로서 존재하기보다는 로맨틱 코미디 장르다 보니까 하나의 캐릭터로서 인물의 감정과 일치하는 배경이 될 수 있도록 신경을 썼다. 촬영 순서도 무희와 호진의 감정 순서대로 촬영이 진행됐다. 일본은 첫 만남을 담다 보니 풋풋한 정서를 느끼게 했다. 캐나다는 두 인물이 감정적으로 가까워지는 것을 느낄 수 있을 것이다. 이탈리아의 경우에는 이야기가 후반부로 진행이 되면서 낭만적인 순간들로 그려질 수 있게 신경을 썼던 것 같다"고 말했다.

이어 "일본의 그림은 광활한 느낌보다는 아기자기하고 소소한 느낌이 많은데 두사람의 만남으로 그런 정서가 담기면 좋겠다고 생각했다. 캐나다도 노을이나 오로라 등의 극적인 순간이 많다. 두 인물의 감정적 부분, 드라마 상황을 정말 하나의 인물처럼 표현할 수 있는 요소가 됐던 것 같다"고 덧붙였다.


넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?' 제작발표회가 13일 조선팰리스 서울 강남에서 열렸다. 김선호가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.13/

로케이션 촬영을 통해 배우들의 관계도 더 돈독해졌다. 김선호는 "의지할 수밖에 없더라. 촬영 스태프, 조명 스태프까지 모여서 매일 이야기를 나누다 보니까 한 로케가 끝날 때마다 가슴이 먹먹해지고 울컥하는 느낌이 있었다. 가족처럼 아침에 인사해서 저녁에 퇴근하고 일과시간에 식사도 같이 하면서 친해졌고, 로케별로 점차 가까워진 것 같다"고 했다. 고윤정은 "일본, 캐나다, 이탈리아 순으로 촬영을 했는데 일본보다 캐나다에서 더 가까워졌고, 이탈리아에서도 더 가까워졌다"고 말했다. 유영은 감독은 "첫 촬영을 시작하고 일주일 뒤에 일본에 갔는데 해외 촬영을 일주일 만에 가는 것이 프로덕션 입장에서는 좋지 않을 수 있다. 그런데 두 분의 합이 너무 좋아서 안심하는 계기가 됐다"고 덧붙였다.

마지막으로 유영은 감독은 "사랑이란 보편적인 감정을 여러 나라의 아름다운 풍경으로 담아낸 만큼 다른 언어에도 불구하고 많이 시청을 해주시면 감사하겠다. 현장에서 본 오로라의 기운을 새해 작품을 보시면서 느끼시면 좋겠다. 저희 드라마가 새해 좋은 기운을 가져다 주는 기분 좋은 이야기가 되면 좋겠다"고 말했다.

고윤정은 "저희 드라마가 동화 같고, 중간 중간 판타지적 부분이 있는 재미있는 드라마다. 저희 드라마 보시면서 따뜻하게 보내시면 좋겠다"고 했다. 김선호는 "즐겁게 선물을 받은 것처럼 촬영했다. 드디어 선물을 드릴 날이 온 것 같은데, 기쁘고 행복하게 봐주시고 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 밝혔다.

'이사통'은 오는 16일 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

