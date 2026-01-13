'이사통' 고윤정 "톱스타 차무희와 싱크로율=50%..열정 닮아"

넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?' 제작발표회가 13일 조선팰리스 서울 강남에서 열렸다. 고윤정이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.13/
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 고윤정이 톱스타 연기를 펼친 소감을 밝혔다.
넷플릭스는 13일 오전 서울 강남구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'(홍정은 홍미란 극본, 유영은 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 유영은 감독, 김선호, 고윤정이 참석했다.
고윤정은 "차무희와 싱크로율은 50%다. 직업을 너무 사랑하는 것, 그리고 즐기고 있다는 것이 닮았다"고 말했다.
'이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디 드라마. '환혼'과 '호텔 델루나'를 썼던 홍자매 작가가 글을 쓰고, '붉은 단심'을 연출했던 유영은 감독이 손을 잡았다. '이사통'은 여러 언어에 능통한 통역사지만 사랑의 언어에는 서툰 주호진과 모두의 사랑을 받는 톱스타지만 자신의 사랑에는 서툰 차무희의 만남을 통해 사랑과 소통이라는 보편적인 주제를 섬세하게 풀어낸 작품.
김선호가 남다른 능력의 다중언어 통역사 호진으로, 고윤정이 예측불가한 매력의 글로벌 톱스타 무희로 분해 설렘 가득한 로맨스 케미스트리를 선보일 예정이다. 또한 한국을 비롯해 일본, 캐나다, 이탈리아까지 다양한 로케이션에서 촬영된 영상미가 눈길을 끈다.