박나래 前매니저, 또 폭로 "산부인과약 대리처방까지, 내 진료기록 더러워져"
[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 박나래가 산부인과 약 대리처방 의혹에도 휩싸였다.
13일 연예 매체 디스패치는 박나래와 전 매니저들이 나눈 대화, 산부인과 처방전 등을 공개했다.
보도에 따르면 매니저 B씨는 "(박나래가) 녹화 전에 먹어야 한다며 제게 약을 받아 오라고 했다"라며 진료확인서를 공개했다. 당시 B씨는 또 다른 매니저 A씨와 나눈 대화에서 "제가 진료 받아야 하는 거죠? 제 진료 데이터 더러워지는 게 X같음"이라며 심경을 전하기도 했다.
또 박나래가 A씨에게도 "구했어요?"라고 묻고, A씨가 "네. 진료받고 이제 약 받으러 가요!"라고 답하는 카톡 내용도 공개됐다. 박나래는 "고마워유ㅠㅠ"라고 답했다.
두 매니저는 의료법 위반 처벌도 각오했다면서 "당사자가 아니면, 절대 알 수 없는 일들이 있다. 통화 중에 울었다는 이유로, 모든 걸 아는 척 섣불리 말하지 않길 바란다"라고 강조했다.
또 매니저들은 박나래 남동생 건강검진 예약, 모친 친구의 성형 수술 예약, 남자친구와의 술자리 안주 준비 등 심부름도 했다고 주장했다.
매니저 A씨가 1년간 쓴 법카 금액이 7700만원이라는 한 유튜버의 주장에 대해 매체는 "A씨가 2024년 10월부터 2025년 9월까지 사용한 법인카드는 총 4857만 원"이라면서 대부분 주유비, 주차비, 간식비 등으로 쓰였다고 밝혔다. B 씨는 해당 기간 6705만원을 썼으며 역시 회식비, 간식비 등으로 쓰였다고.
법카 내역 중 '연기자 미용비'로 적힌 성형외과 결제비 360만원은 박나래 모친의 (성형) 시술비였다.
2023년 샤넬백 출국장 리턴 사건도 공개됐다. 당시 매니저 A씨는 박나래와 MBC '나 혼자 산다' 대만 촬영을 위해인천공항으로 갔다. 그런데 탑승 직전, 박나래는 A씨에게 갑자기 "집에서 샤넬백을 갖다 달라"라는 부탁을 했다. 결국 A씨는 출국심사 취소 절차를 거쳐 박나래 집으로 향해 샤넬백을 가지고 다시 대만으로 출국했다.
