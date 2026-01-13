'48세 미혼' 전현무, 선우용여에게 혼쭐났다..."진실한 여자 만나라"

'48세 미혼' 전현무, 선우용여에게 혼쭐났다..."진실한 여자 만나라"

[스포츠조선 김수현기자] '혼자는 못 해'가 찜질방 고수 선우용여와 찜질방 투어로 포문을 연다. 특히 선우용여는 아직 결혼을 못한 전현무에 진심어린 조언을 건넨다.

오늘(13일) 밤 10시 30분 첫 방송될 JTBC 신규 예능 '혼자는 못 해'(연출 홍상훈, 권예솔)에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희와 첫 번째 게스트 선우용여가 함께하는 대환장 찜질방 투어가 공개된다.

이날 방송에서 이수지는 산후 후유증을 주제로 선우용여와 단숨에 공감대를 형성하며 세대를 뛰어넘는 유쾌한 '줌마 토크'를 펼친다. 특히 선우용여와 환상의 호흡을 자랑하는 새로운 부캐 '용여 친구'를 탄생시키며 범상치 않은 케미스트리를 예고해 기대를 모은다.

또한 깐족거리는 전현무를 향한 선우용여의 거침없는 '스나이퍼 모드'가 재미를 선사한다. 전현무는 다리 찢기 스트레칭 도중 선우용여에게 "목소리 듣기 싫어"라는 돌직구를 맞는가 하면, 미역국을 먹다가 "조용히 좀 먹을 수 없겠니"라는 핀잔을 듣는 등 연이은 구박을 받아 웃음을 자아낸다.

여기에 선우용여가 "진실한 여자를 만나라"는 전현무 맞춤 새해 덕담까지 건넨다고. 추성훈은 선우용여의 든든한 오른팔로 나서 전현무의 기강을 잡는 믿음직한 큰형의 존재감을 뽐낸다.


뿐만 아니라 선우용여는 인생 선배이자 찜질방 선배로서 어디에서도 들을 수 없는 '79금 교양 강의'를 펼치며 뜨거운 찜질방 열기만큼이나 화끈한 입담을 선보인다.

예상을 뛰어넘는 화제와 수위를 넘나드는 토크는 물론, 불가마 앞에서 깜짝 퍼포먼스까지 더해진다고 해 호기심을 자극한다. 또한 과거 故 이병철 회장에게 건네받은 금일봉으로 생애 첫 해외여행을 즐겼던 일화까지 공개하며 이목을 집중시킬 예정이다.

약 93°C에 달하는 사우나에서는 전현무와 이수지의 '사우나 부심 대결'도 벌어진다. 찜질 고수 선우용여의 가르침을 충실히 따르던 이수지는 뜻밖의 둘째 계획까지 언급해 현장을 술렁이게 했다는 후문. 후끈한 열기 속에서 펼쳐진 자존심 대결의 결과는 어떨지 궁금증을 유발하고 있다.


한편, JTBC '혼자는 못 해'는 게스트가 혼자 하기 힘든 일이나 미뤄둔 일을 함께 실현해 주는 게스트 맞춤 버라이어티 예능이다. 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희의 4인 4색 케미스트리와 시너지는
오늘(13일) 밤 10시 30분 첫 방송에서 확인할 수 있다.

