다중언어 통역사 김선호♥톱스타 고윤정, '이 사랑 통역 되나요?'

넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?' 제작발표회가 13일 조선팰리스 서울 강남에서 열렸다. 김선호, 고윤정이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com
[스포츠조선 박재만 기자] 다중언어 통역사 주호진을 연기한 김선호와 글로벌 톱스타 차무희를 연기한 고윤정이 '이 사랑 통역 되나요?' 제작발표회 현장에서 달콤한 로맨스 케미를 뽐냈다.
넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?' 제작발표회가 열린 13일 오전 서울 강남구의 한 호텔. 이날 행사에는 유영은 감독과 배우 김선호, 고윤정이 참석해 자릴를 빛냈다.
'이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 전담 통역을 맡게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 로맨틱 코미디 드라마다. '환혼', '호텔 델루나'를 집필한 홍정은·홍미란 작가가 극본을 맡았고, '붉은 단심'을 연출한 유영은 감독이 연출을 담당했다.
다중언어 통역사 주호진을 연기한 김선호.
글로벌 톱스타 차무희를 연기한 고윤정.
넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?' 배우 김선호, 고윤정, 유영은 감독이 다정하게 포즈를 취하고 있다.
작품은 여러 언어에 능통하지만 사랑의 언어에는 서툰 통역사 주호진과, 모두의 사랑을 받는 톱스타이지만 자신의 감정에는 서툰 차무희의 만남을 통해 사랑과 소통이라는 보편적인 주제를 풀어낸다. 한국을 비롯해 일본, 캐나다, 이탈리아 등 다양한 국가에서 촬영된 글로벌 로케이션도 관전 포인트다.
설레는 표정으로 취재진 질문에 답하는 배우 김선호.
김선호는 냉철하면서도 섬세한 감정선을 지닌 다중언어 통역사 주호진 역을 맡았다. 유영은 감독은 김선호에 대해 "언어에 대한 부담감과 함께 단정한 캐릭터이기 때문에 섬세한 감정 표현이 중요했다"며 "코믹과 로맨스, 캐릭터의 냉정함까지 전반적으로 잘 표현해 모든 걸 다 소화해내는 배우라고 느꼈다"고 신뢰를 드러냈다.
긴장한 표정이 가득했던 배우 고윤정.
고윤정은 하루아침에 글로벌 톱스타가 된 차무희로 분한다. 고윤정은 "통역사 호진을 만나 새로운 환경에 적응하며 사랑을 경험하고, 그 안에서 소통의 오류를 겪는 인물"이라며 "톱스타가 된 기쁨과 함께 언제 끝날지 모를 불안, 새로운 사람을 만나는 설렘과 의심 등 복합적인 감정을 표현하려 했다"고 설명했다.
넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'에서 달콤한 로맨스 케미를 뽐낸 고윤정과 김선호.
유영은 감독은 고윤정의 캐릭터 소화력에 대해서도 호평했다. 그는 "차무희는 투명하고 감정적으로 솔직한 인물로, 언어는 정리되지 않아도 감정이 그대로 드러나는 캐릭터"라며 "고윤정의 순수함과 사랑스러움, 씩씩함이 무희와 잘 맞아떨어졌다"고 말했다. 이어 "동적이고 액션이 많은 캐릭터를 자연스럽게 준비해왔고, 그로 인해 두 배우의 케미스트리가 잘 살아났다"며 "지금까지 보지 못한 고윤정의 새로운 매력을 확인할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.