'임짱' 임성근, 오만가지 화제성 다 몰고 다니네..화제성 2주 연속 '우승'

[스포츠조선 문지연 기자] '흑백요리사2' 임성근 셰프가 2주 연속 화제성 1위에 올랐다.
굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 1월 2주차 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문에서 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'의 임성근이 2주 연속 1위에 올랐다. 임성근은 높은 화제성을 이끌어내며 '흑백요리사2'가 탄생시킨 스타 셰프로 자리매김하고 있었다.
비드라마 출연자 화제성 2위부터 4위까지 모두 '흑백요리사2' 출연진이 차지했다. 안성재, 최강록, 후덕죽이 이름을 올리며, 26년 1월 최고의 화제작임을 다시 한 번 증명했다.
5위는 '냉장고를 부탁해 since 2014'의 손종원인 가운데, 6위 역시 '흑백요리사2'에 출연 중인 이하성(요리괴물)인 것으로 나타났다. 7위와 8위도 '냉장고를 부탁해 since 2014'의 김풍, '흑백요리사2'의 손종원이 차지했다. 이로써 1위부터 8위까지 모두 셰프, 그리고 요리 프로그램에 출연 중인 출연자가 이름을 올리게 되었다. 9위와 10위는 각각 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'의 안유진, '싱어게인4'의 도라도 순이다.
한편, TV-OTT 비드라마 화제성 1위는 Netflix의 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'인 것으로 나타났다. 해당 프로그램은 4주 연속 1위에 올랐으며, 화제성을 구성하는 네 가지 부문인 뉴스, VON(Voice Of Netizen), 동영상, SNS 모두에서도 1위 자리를 지키고 있었다. 2위는 전주와 동일하게 JTBC의 '냉장고를 부탁해 since 2014'가 차지했다. 해당 프로그램은 3주 연속 TV 비드라마 부문 1위에 올랐다.
3위부터 9위까지는 TVING의 '환승연애4', TV CHOSUN의 '미스트롯4', JTBC의 '싱어게인4', ENA/SBS Plus의 '나는 SOLO', MBN의 '현역가왕3', KBS2의 '개그콘서트', tvN의 '유 퀴즈 온 더 블록' 순이다. 10위는 방송을 앞두고 있는 Mnet의 '쇼미더머니 12'가 차지했다.
굿데이터코퍼레이션이 발표한 1월 2주차 순위는 2026년 1월 5일부터 2026년 1월 11일까지 방송 또는 공개 중이거나 예정인 TV 비드라마와 OTT 오리지널 비드라마 그리고 각 프로그램에 출연한 출연자와 게스트를 조사 대상에 포함하였다.
한 주간 가장 경쟁력 있는 프로그램을 선정하기 위한 화제성 조사는 뉴스기사, VON(Voice of Netizen), 동영상(영상클립 및 숏츠), SNS에서 발생한 프로그램 관련 정보들과 이에 대한 네티즌 반응을 분석한 결과이다. 조사를 위해 수집된 자료 가운데 프로그램과 관련 없는 자료, 화제성 점수를 의도적으로 올리기 위한 어뷰징 자료는 필터링 단계를 통해 처리된다. 이 과정을 통해 프로그램 경쟁력이 보다 정확하게 분석되고 있으며 정확도는 97%이상이다.