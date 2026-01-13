롱샷 "박재범 대표가 지어준 이름, 가능성 낮아도 밀어 부치겠단 뜻"
|신인 보이그룹 '롱샷' 데뷔 쇼케이스가 13일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열렸다. 멤버 률 우진 루이 오율이 무대에 올라 포즈 취하고 있다. 롱샷은 박재범이 설립한 MORE VISION에서 처음 선보이는 신인이다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.1.13/
[스포츠조선 정빛 기자] 박재범이 제작한 보이그룹 롱샷(LNGSHOT)이 팀명을 짚었다.
롱샷은 13일 서울 영등포 명화라이브홀에서 데뷔 EP '샷 콜러스(SHOT CALLERS)' 쇼케이스를 열고 "가능성이 낮아도 밀어 부치겠다는 의미다"라며 "박재범 대표가 지어준 이름"이라고 했다.
롱샷은 힙합, R&B 장르뿐만 아니라 대중음악 분야에서 가장 영향력 있는 아티스트이자 모어비전의 대표 프로듀서인 박재범이 최초로 선보이는 보이그룹이다. 오율, 률, 우진, 루이 네 명의 멤버로 구성됐으며, 팀명은 이름 그대로 '희박한 확률이지만 판을 뒤집기 위한 결정적인 한 방'의 의미를 담고 있다.
오율은 "가능성이 낮고 희박한 가능성을 롱샷이라고 하는데, 저희만의 스타일로 밀어 부치겠다는 의미다. 저희 대표님께서 지어주셨다"며 팀명을 소개했다
우진은 "대표님께서 롱샷이라는 이름을 딱 정해주셨는데, 한국에서 많이 쓰는 표현이 아니라서 처음에는 낯설었다. 이제는 롱샷이라는 단어 아니면, 저희 팀을 대체할 만한 이름이 없다고 생각한다"며 만족감을 드러냈다.
롱샷의 데뷔 EP '샷 콜러스'는 13일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
