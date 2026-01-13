박재범, 첫 보이그룹 롱샷 제작에…"아이돌 만든 적 없는데, 내 감대로 막했다"
|신인 보이그룹 '롱샷' 데뷔 쇼케이스가 13일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열렸다. 박재범이 인사하고 있다. 롱샷은 박재범이 설립한 MORE VISION에서 처음 선보이는 신인이다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.1.13/
[스포츠조선 정빛 기자] 박재범이 보이그룹 롱샷(LNGSHOT)을 제작한 과정을 떠올렸다.
박재범은 13일 서울 영등포 명화라이브홀에서 데뷔 EP '샷 콜러스(SHOT CALLERS)' 쇼케이스를 열고 "아이돌을 만든 적이 없어서, 기준 없이 제 감대로 막 했다"라고 했다.
롱샷은 힙합, R&B 장르뿐만 아니라 대중음악 분야에서 가장 영향력 있는 아티스트이자 모어비전의 대표 프로듀서인 박재범이 최초로 선보이는 보이그룹이다. 오율, 률, 우진, 루이 네 명의 멤버로 구성됐으며, 팀명은 이름 그대로 '희박한 확률이지만 판을 뒤집기 위한 결정적인 한 방'의 의미를 담고 있다.
박재범은 "너무 멋있고 잘 한다. 제가 모든 뼈와 혼을 갈아 넣을 수 있는 팀이다. 친척 동생 같은 친구들을 만날 수 있어 기쁘다. 제 감대로 막 했다. 아이돌을 제작한 적이 없어서, 처음에는 '뭔가 다르게 할 자신 있는데, 어떻게 해야지?'했다. 기준도 없었다. 오디션에서 '나쁘지 않게 생겼는데?' 이랬었다"며 웃었다.
이어 "그렇게 여러 친구들을 만나다 보니까, 저도 모르게 자연스럽게 만들어진 것 같다. '이러한 아이돌을 만들어야지' 해서 억지로 구겨 넣지 않았다. 제 시간과 감정을 모두 베풀 수 있는 친구들이다"고 롱샷을 만들게 된 계기를 설명했다.
롱샷의 데뷔 EP '샷 콜러스'는 13일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
