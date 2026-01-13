[SC현장]"대표님처럼, 꾸준히 슛"…'박재범 아이돌' 롱샷, 가요계 흔들 골망 향해(종합)

신인 보이그룹 '롱샷' 데뷔 쇼케이스가 13일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열렸다. 멤버 률 우진 루이 오율이 무대에 올라 포즈 취하고 있다. 롱샷은 박재범이 설립한 MORE VISION에서 처음 선보이는 신인이다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.1.13/

[스포츠조선 정빛 기자] 박재범이 제작한 보이그룹 롱샷(LNGSHOT)이 이름 그대로, 롱샷을 날린다. 한 방을 노리되 주저하지 않고, 골이 들어갈 때까지 계속 슛을 쏠 예정이다.

롱샷은 13일 서울 영등포 명화라이브홀에서 데뷔 EP '샷 콜러스(SHOT CALLERS)' 쇼케이스를 열고, 가요계 첫 슛을 쐈다.

롱샷은 힙합, R&B 장르뿐만 아니라 대중음악 분야에서 가장 영향력 있는 아티스트이자 모어비전의 대표 프로듀서인 박재범이 최초로 선보이는 보이그룹이다. 오율, 률, 우진, 루이 네 명의 멤버로 구성됐으며, 팀명은 이름 그대로 '희박한 확률이지만 판을 뒤집기 위한 결정적인 한 방'의 의미를 담고 있다.

오율은 "대표님 덕분에 좋은 환경에서 연습하고 데뷔할 수 있어서 영광이다. 너무 감사한 마음으로 하고 있다. 언젠간 저희도 '박재범 아이돌' 수식어 넘어서 그냥 롱샷으로 인정받을 수 있도록 열심히 하겠다"라고 데뷔 소감을 밝혔다. 우진도 "제가 6년 동안 연습생이었는데 드디어 연예인인 된 것 같아서 신기하다"며 떨리는 마음을 나타냈다.

팀명에 대해서도 전했다. 오율은 "가능성이 낮고 희박한 가능성을 롱샷이라고 하는데, 저희만의 스타일로 밀어 부치겠다는 의미다. 저희 대표님께서 지어주셨다"며 팀명을 소개했다

우진은 "대표님께서 롱샷이라는 이름을 딱 정해주셨는데, 한국에서 많이 쓰는 표현이 아니라서 처음에는 낯설었다. 이제는 롱샷이라는 단어 아니면, 저희 팀을 대체할 만한 이름이 없다고 생각한다"며 만족감을 드러냈다.


신인 보이그룹 '롱샷' 데뷔 쇼케이스가 13일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열렸다. 프로듀서 박재범이 인사하고 있다. 롱샷은 박재범이 설립한 MORE VISION에서 처음 선보이는 신인이다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.1.13/
이날 데뷔 쇼케이스에는 소속사 대표 박재범도 함께 자리했다. 박재범은 "너무 멋있고 잘 한다. 제가 모든 뼈와 혼을 갈아 넣을 수 있는 팀이다. 친척 동생 같은 친구들을 만날 수 있어 기쁘다. 제 감대로 막 했다. 아이돌을 제작한 적이 없어서, 처음에는 '뭔가 다르게 할 자신 있는데, 어떻게 해야지?'했다. 기준도 없었다. 오디션에서 '나쁘지 않게 생겼는데?' 이랬었다"며 웃었다.

이어 "그렇게 여러 친구들을 만나다 보니까, 저도 모르게 자연스럽게 만들어진 것 같다. '이러한 아이돌을 만들어야지' 해서 억지로 구겨 넣지 않았다. 제 시간과 감정을 모두 베풀 수 있는 친구들이다"고 롱샷을 만들게 된 계기를 설명했다.


또 "제가 가수 데뷔한 지 18년 차인데, 계속 원동력이 생기려면 의미가 생겨야 한다고 본다. 단순히 숫자에 연연하기 보다는, 제가 의미를 느껴야 한다. 제가 항상 사람의 의미를 많이 느끼는 것 같다. 앨범도 많이 냈고, 유명해진 곡도 있고, 회사도 창립했었고, 힙합 알앤비 쪽에서 꽤 높이 올라갔었다. 이런 경력들이 있는데, 이걸 가지고 넥스트가 뭔지를 생각했을 때, K팝이 글로벌적으로 알아주시는 업계가 됐더라"고 했다.

그러면서 "많은 분이 아이돌을 제작하다 보니, 내가 원하는 즐겨 들을 수 있는, 멋있다고 생각하는 친구들을 만들어야겠더라. 어려운 도전인 것도, 비쌀 것도 알지만, 그래도 해보자고 했다. 제 커리어도 뚫기 어려운 천장도 부수고 그랬다. 그럴 자격이 있는 친구들에게 물려 주고 싶었다"고 털어놨다.


신인 보이그룹 '롱샷' 데뷔 쇼케이스가 13일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열렸다. 프로듀서 박재범이 인사하고 있다. 롱샷은 박재범이 설립한 MORE VISION에서 처음 선보이는 신인이다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.1.13/
자신의 아이돌 활동 당시를 떠올리기도 했다. 박재범은 "제가 아이돌 한 때가 벌써 20년 전이다. 그동안 아이돌 업계와는 떨어져 있었다고 생각한다. 제가 갖고 있는 방식이나 이런 것들이 특별하게 나오기에는 좋은 것 같다. 계속 재현을 할 수는 없다. 우선순위로 생각했던 것은 저에게 원동력을 주고, 자극을 주고, 진심을 줄 수 있는 그룹을 만들고 싶었다. 어느 정도 밸랜스를 잘 맞추고 싶다"고 말했다.

박재범 아이돌 활동 당시에 대한 멤버들의 반응을 묻는 질문도 나왔다. 우진은 "대표님의 아이돌 활동 시절에 제가 태어나서 못 봤다. 2008년에 데뷔하시지 않으셨냐. 그래서 잘은 모른다. 저는 대표님의 이미지로 힙합으로 알고 있다"고 말해, 웃음을 샀다.

'희박한 확률이지만 판을 뒤집는 한 방'이라는 팀명에 대해서는 "그겋게까지 자신만만하지 않는다"라고 웃으며 "아이돌을 만드는 의도가 많이 다를 거라 생각한다. 낭만이 살아 있어서., 그 토대로 만들어진 그룹이라 생각한다. 순수하게 음악, 랩 좋아한다. 제 우선순위가 확실하다. 남들이 저렇게 하니까 그렇게 해야해는 없다. 사람으로, 아티스트로, 존경심을 받았으면 한다"고 짚었다.

그러자 오율 역시 "저희 만의 길을 가려고 하는 게 차별점이라 생각한다. 대표님과 함께 한다는 그림 그 자체만으로 신선하다고 자부한다"고 자신감을 표했다.


신인 보이그룹 '롱샷' 데뷔 쇼케이스가 13일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열렸다. 롱샷이 데뷔곡 무대를 선보이고 있다. 맨 앞은 리더 오율. 롱샷은 박재범이 설립한 MORE VISION에서 처음 선보이는 신인이다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.1.13/
데뷔 EP '샷 콜러스'에는 선공개곡 '쏘신(Saucin)'을 비롯해 '백신(Backseat)', '문워킨(Moonwalkin')', '페이스타임(FaceTime)', '네버 렛 고(Never Let Go)' 등 총 5곡이 수록된다.

오율은 "'샷 콜러스'는 결정하는 사람, 통솔자의 의미를 가지고 있다. 앞으로 만들어 나가고 활동할 것을 저희가 이끌어 나가겠다는 의미다"라며 EP명을 짚었다.

타이틀곡 '문워킨''은 몽환적인 분위기 속에서 꿈과 자기 확신이 어우러진 청춘의 감정을 '문워크'에 빗대어 표현된 곡이다. 우진은 "연습생 시절에 준비한 월말 평가에서 노래를 만들고 수급하는 과정에서 받았었다. 후보들이 있어서, 대표님께 들려 드렸다. 그랬는데 단체곡으로 하자고 하셨다. 그러면서 롱샷의 프로젝트가 시작된 곡이다"이라고 전했다.

우진은 "마이클 잭슨의 유명한 '문워크' 춤이 있지 않느냐. 앞으로 가는 것 같지만 뒤로 가는 동작이다. 그래서 올타임 레전드로 회자되는 좋은 춤이다. 주제 자체가 데뷔를 준비하는 연습생 시절의 불안함과 불확실함이 대비되더라. 그게 잘 맞는 것 같아서, 그 점도 잘 들어주시면 좋겠다"라고 바랐다.

정식 데뷔에 앞서 선공개한 '쏘신' 뮤직비디오 조회수가 220만 회를 돌파하는 등 뜨거운 관심을 받았으며, 지난해 말에는 'MMA 2025' 무대에 올라 압도적인 무대 장악력으로 탈 신인급 존재감을 드러냈다.

그런가 하면, 성형이나 연애금지 등 K팝 업계의 암묵적인 룰을 풍자한 영상이 화제를 모으기도 했다. 박재범은 "악덕 사장의 역할이었다. 흔히 사람들이 생각했을 때, 규제들이 있다. 법은 아닌데, 자연스럽게 만들어진 것이 있다. 무례를 일으키거나, 범죄를 일으킬 것은 당연히 아니다. 다만, 행보나 음악에서 이해를 못 하신다고 해도, 저희가 흔들리지는 않을 것이다"고 힘주어 말했다.

멤버들에게도 자유를 줄 것이냐는 질문엔 "아직은 어리니까 판단이 잘 안 될 수도 있고, 실수할 수도 있다. 제대로 차단하기 보다는, 좋은 어른들이 경험을 전수할 수 있도록 소통을 많이 한다. 너무 구속하면 소통이 없으니, 존경심은 있으니 소통할 수 있게끔 관계를 유지하려 한다. 책임감 있다고 생각한다"고 답했다.


신인 보이그룹 '롱샷' 데뷔 쇼케이스가 13일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열렸다. 멤버 률 우진 루이 오율이 무대에 올라 포즈 취하고 있다. 롱샷은 박재범이 설립한 MORE VISION에서 처음 선보이는 신인이다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.1.13/
롱샷은 이제 한순간의 트렌드에 머무르지 않는 음악과 문화에 대한 진정성 있는 애티튜드를 바탕으로, 억지스럽지 않고 진솔하며 자연스러운 방식으로 롱샷만의 길을 개척해 나갈 예정이다. 끝으로 롱샷이 넣고 싶은 '골'에 대한 얘기를 꺼냈다.

오율은 "이제 시작해서 정확한 목표를 설명하기엔 아직 저에겐 어렵다. 흘러가는 대로 저희끼리 열심히 꾸준히 하면 슛 들어갈 거라 생각한다"고 했고, 루이는 "하고 싶은 음악을 했으면 한다"고 말했다.

우진은 "대표님이 만드신 아이돌이라 생각하고, 저희도 대표님만 보고 모어비전에 들어갔다. 대표님처럼 타임리스한 아티스트가 되고 싶다. 저희 가치관을 지키면서 오래 잘 활동하고 싶다"고 했고, 률은 "롱샷이 이 업계나 세상을 대표하는 브랜드가 되면 좋을 것 같다. 올해 목표는 신인상이다"고 바랐다.

롱샷의 데뷔 EP '샷 콜러스'는 13일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

