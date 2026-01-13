[공식] 변우석·이채민 소속사, 악플러 향해 칼 빼들었다…"합의나 선처 NO" (전문)

기사입력 2026-01-13 15:24


[공식] 변우석·이채민 소속사, 악플러 향해 칼 빼들었다…"합의나 선처 …
변우석(왼쪽), 이채민. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 변우석, 이채민 등이 소속된 바로엔터테인먼트가 악플러들에 대한 법적 대응을 예고했다.

바로엔터테인먼트는 13일 "최근 소속 아티스트들을 대상으로 온라인 및 SNS 상에서 악의적인 비방, 허위사실 유포로 인한 명예훼손, 모욕, 성희롱, 인신공격 등 위법 행위가 지속적으로 발생하고 있음을 확인했다"고 밝혔다.

이어 "당사는 해당 사안을 엄중히 인지하고 자체 모니터링 시스템을 통해 관련 자료를 수집하고 있으며, 법무법인 율촌을 법무대리인으로 하여 형사 고소를 포함한 모든 법적 대응을 진행하고 있다"며 "소속 아티스트의 명예와 권익을 침해하는 행위에 대해서는 어떠한 합의나 선처 없이 원칙에 따라 단호하게 대응할 방침"이라고 전했다.

그러면서 "사실과 다른 근거 없는 추측성 게시물이나 왜곡된 내용의 유포는 당사자들의 명예를 심각하게 훼손하고 2차 피해를 초래할 수 있는 중대한 위법 행위다. 지속적인 모니터링과 채증을 통해 강력한 법적 조치를 이어갈 예정"이라고 덧붙였다.

한편 바로엔터테인먼트에는 배우 변우석, 이채민, 진구, 공승연, 이유미 등이 소속돼 있다.

이하 바로엔터테인먼트 공식입장 전문.

안녕하세요,

바로엔터테인먼트입니다.


당사는 최근 소속 아티스트들을 대상으로 온라인 및 SNS 상에서 악의적인 비방, 허위사실 유포로 인한 명예훼손, 모욕, 성희롱, 인신공격 등 위법 행위가 지속적으로 발생하고 있음을 확인하였습니다.

이에 당사는 해당 사안을 엄중히 인지하고 자체 모니터링 시스템을 통해 관련 자료를 수집하고 있으며, 법무법인 율촌을 법무대리인으로 하여 형사 고소를 포함한 모든 법적 대응을 진행하고 있습니다. 소속 아티스트의 명예와 권익을 침해하는 행위에 대해서는 어떠한 합의나 선처 없이 원칙에 따라 단호하게 대응할 방침입니다.

사실과 다른 근거 없는 추측성 게시물이나 왜곡된 내용의 유포는 당사자들의 명예를 심각하게 훼손하고 2차 피해를 초래할 수 있는 중대한 위법 행위입니다. 당사는 이러한 행위에 대해서는 지속적인 모니터링과 채증을 통해 강력한 법적 조치를 이어갈 예정입니다.

당사 소속 아티스트들에게 보내주시는 팬 여러분의 관심과 응원에 깊이 감사드리며, 앞으로도 당사는 소속 아티스트를 보호하기 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 前매니저, 또 폭로 "산부인과약 대리처방까지, 내 진료기록 더러워져"

2.

'48세 미혼' 전현무, 선우용여에게 혼쭐났다..."진실한 여자 만나라"

3.

이승기♥이다인, 1살 딸 벌써 이만큼 컸네..아빠닮아 남다른 기럭지

4.

“여배우도 튜브 잘라 쓰네” 이영애, 쌩얼에 스킨케어 비법까지 공개

5.

'2조 재력♥' 이영애, 다 쓴 에센스팩 반으로 잘라쓰는 검소함 "아껴쓰자"

연예 많이본뉴스
1.

박나래 前매니저, 또 폭로 "산부인과약 대리처방까지, 내 진료기록 더러워져"

2.

'48세 미혼' 전현무, 선우용여에게 혼쭐났다..."진실한 여자 만나라"

3.

이승기♥이다인, 1살 딸 벌써 이만큼 컸네..아빠닮아 남다른 기럭지

4.

“여배우도 튜브 잘라 쓰네” 이영애, 쌩얼에 스킨케어 비법까지 공개

5.

'2조 재력♥' 이영애, 다 쓴 에센스팩 반으로 잘라쓰는 검소함 "아껴쓰자"

스포츠 많이본뉴스
1.

"기적을 만들겠습니다" '쌀딩크' 박항서 뛰어넘은 김상식 매직 미쳤다...'대이변' 3전 전승 1위→8강 진출 '역대 2번째 4강 가능'

2.

"이악물고 준비했다"는 오지환. 손목에 '보물 1호' 시계가 없네? "내 부적이자 자부심인데…" [인천공항포커스]

3.

포수 최초 60HR+타점 1위에 이 선수까지 나온다고? 말 그대로 '드림팀'…오타니에 막혔던 美, 줄 잇는 ★ 참전 소식

4.

"손흥민 영입 실패, 내 인생 최대 실수" 클롭, '알론소 파격 경질' 레알 마드리드 차기 사령탑 1순위 급부상

5.

'역대 최강' 일본 어이없어 쓰러질 지경! "한국-일본, 중국보다 아래다" 中 충격 주장에..."우린 유럽파 소집도 안 했어" 정면 반박

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.