최수영, 심야 데이트♥ 포착됐다...빗속 스킨십까지 '달라진 공기' (아이돌아이)

기사입력 2026-01-13 16:38


최수영, 심야 데이트♥ 포착됐다...빗속 스킨십까지 '달라진 공기' (아…

[스포츠조선 김수현기자 최수영, 김재영이 로맨틱한 공조를 다시 시작한다.

지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이' (연출 이광영, 극본 김다린, 기획 KT스튜디오지니, 제작 에이스토리) 측은 8화 방송을 앞둔 13일, 맹세나(최수영 분)와 도라익(김재영 분)의 심야 데이트가 담긴 스틸컷을 공개해 궁금증을 높인다.

지난 방송에서 도라익이 맹세나를 해고하며 관계의 변화를 맞았다. 서로의 빈자리를 실감한 가운데, 행방이 묘연했던 최재희(박정우 분)가 유서를 남겼다는 소식까지 전해지며 충격을 더했다. 빗속에 쓰러진 도라익을 끌어안는 맹세나의 엔딩은 다음 전개에 대한 궁금증을 증폭시켰다.


최수영, 심야 데이트♥ 포착됐다...빗속 스킨십까지 '달라진 공기' (아…
그런 가운데 맹세나, 도라익 사이 달라진 공기가 심박수를 높인다. 팬과 최애, 변호사와 의뢰인이라는 관계를 지나 오롯이 '맹세나'와 '도라익'으로 마주한 두사람. 어색한 분위기를 깬 건 도라익이다. 추워 보이는 맹세나에게 자신의 옷을 벗어 덮어주는 도라익의 눈빛이 한없이 다정하다. 이어 맹세나를 향해 다가가는 손길은 설렘을 자극한다. 무엇보다 서로를 향한 애틋한 눈빛은 마음의 거리를 좁힌 관계의 터닝포인트를 더욱 기대케 한다.


최수영, 심야 데이트♥ 포착됐다...빗속 스킨십까지 '달라진 공기' (아…
다시 공조를 이어가는 모습도 포착됐다. 무슨 이야기를 들은 것인지 충격에 빠진 도라익을 걱정스럽게 바라보는 맹세나의 모습에서 예사롭지 않은 사건을 짐작게 한다. 과연 맹세나와 도라익이 마주할 진실은 무엇일지도 궁금해진다.

'아이돌아이' 제작진은 "오늘(13일) 방송되는 8화에서는 맹세나와 도라익이 그동안 숨겨왔던 마음, 진실을 터놓고 서로를 마주하게 된다"라면서 "새로운 단서를 추적하는 과정 속에 변화할 이들 관계에 주목해 달라"고 전했다.

한편,
지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이' 8화는 오늘(13일) 밤 10시 KT 지니 TV에서 공개되며, ENA를 통해 방송된다. OTT는 넷플릭스에서 볼 수 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'48세 미혼' 전현무, 선우용여에게 혼쭐났다..."진실한 여자 만나라"

2.

구혜선, 논문 표절 의혹 나오기도 전에 '1% 표절률' 직접 인증..."응원에 감사"

3.

박나래, 산부인과 대리처방 강요?…'미혼' 전 매니저 "내 진료 데이터 더러워져" 울분[SC이슈]

4.

“여배우도 튜브 잘라 쓰네” 이영애, 쌩얼에 스킨케어 비법까지 공개

5.

'흑백요리사' 안유성 명장, 알고보니 광주 '백만장자'였네 "1700평, 땅값만 340억원" 고백

연예 많이본뉴스
1.

'48세 미혼' 전현무, 선우용여에게 혼쭐났다..."진실한 여자 만나라"

2.

구혜선, 논문 표절 의혹 나오기도 전에 '1% 표절률' 직접 인증..."응원에 감사"

3.

박나래, 산부인과 대리처방 강요?…'미혼' 전 매니저 "내 진료 데이터 더러워져" 울분[SC이슈]

4.

“여배우도 튜브 잘라 쓰네” 이영애, 쌩얼에 스킨케어 비법까지 공개

5.

'흑백요리사' 안유성 명장, 알고보니 광주 '백만장자'였네 "1700평, 땅값만 340억원" 고백

스포츠 많이본뉴스
1.

"이악물고 준비했다"는 오지환. 손목에 '보물 1호' 시계가 없네? "내 부적이자 자부심인데…" [인천공항포커스]

2.

"목표는 우승!" 허언이 아니었다...사우디마저 넘고 첫 조별리그 전승 이끈 '식사마 매직', 8강서 日마저 피했다 "또 한번 기적 쓸 것"

3.

"손흥민 영입 실패, 내 인생 최대 실수" 클롭, '알론소 파격 경질' 레알 마드리드 차기 사령탑 1순위 급부상

4.

"오늘만 살자" 이악물고 돌아왔다! KIA에 美日 통산 95승 느낌의 투수가 있다…'ML 도전' 생각있나요?

5.

'역대 최강' 일본 어이없어 쓰러질 지경! "한국-일본, 중국보다 아래다" 中 충격 주장에..."우린 유럽파 소집도 안 했어" 정면 반박

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.