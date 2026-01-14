이승기♥이다인, 생일 데이트 포착..'흑백2' 바베큐연구소장 가게서 오붓한 하루

기사입력 2026-01-14 06:22


[스포츠조선 김소희 기자 가수 이승기가 생일을 맞아 아내 이다인, 그리고 가족과 함께 오붓한 데이트를 즐기며 특별한 하루를 보냈다.

13일 이다인은 자신의 SNS에 "Happy Birthday Daddy"라는 글과 함께 사진을 올렸다. 사진에는 분홍색 옷을 입고 머리를 묶은 딸과 함께한 뒷모습이 담겨, 이승기의 생일을 귀엽게 축하하는 모습이 눈길을 끌었다.

이다인은 또 "남편이랑 생일데이트"라는 글을 올려, 이날 두 사람이 함께 데이트에 나섰음을 알렸다.


이승기 역시 SNS를 통해 아내와의 데이트 일상을 공개했다. 두 사람은 먼저 강남에 위치한 한 카페를 찾아 오붓한 시간을 보냈다. 이후 넷플릭스 '흑백요리사2'에 출연한 '바베큐연구소장' 유용옥의 가게를 방문해 미역국과 바비큐 등 생일 한상을 즐겼다.

특히 유용옥 소장은 생일을 맞은 이승기를 위해 "Happy Birthday" 문구가 적힌 디저트를 준비해 센스를 발휘했다.

이승기와 이다인은 결혼 후에도 여전히 달콤한 부부애를 보여주고 있으며, 이날 데이트는 바쁜 일상 속에서도 서로를 챙기고 가족과 함께하는 시간을 소중히 여기는 모습을 엿볼 수 있는 장면이었다.

한편 이승기는 지난 2023년 배우 견미리의 딸인 배우 이다인과 결혼했으며, 지난해 딸을 품에 안았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

