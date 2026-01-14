[공식] 식집사 송강호 '정원사들'에 구교환X송승헌X이광수X신현빈X이재인 역대급 라인업 완성

|
[스포츠조선 조지영 기자 코미디 영화 '정원사들'(가제, 남동협 감독, 하이브미디어코프 제작)이 배우 송강호를 비롯해 구교환, 송승헌, 이광수, 신현빈, 이재인의 출연을 확정했다.
송승헌은 한때 가요계를 풍미했으나, 한 사건을 계기로 나락 간 스타 한청용 역으로 변신한다. 영화 '히든페이스', 드라마 '금쪽같은 내 스타' 등 활발한 작품 활동을 이어가고 있는 송승헌은 카리스마 이면에 숨어있는 반전 매력이 돋보이는 캐릭터 한청용을 통해 파격적인 연기 변신을 시도할 것으로 기대를 모으고 있다.
여기에 '콘크리트 마켓' '하이파이브' '미지의 서울' '스프링 피버' 등 다양한 장르와 인물을 넘나들며, 매 작품 대체 불가한 존재감으로 캐릭터에 숨을 불어넣는 이재인이 영일의 딸 최은수 역으로 특별 출연해 극을 더욱 풍성하게 만들 전망이다.
송강호, 구교환, 송승헌, 이광수, 신현빈, 이재인 등 신선한 조합에서 나오는 폭발적인 연기 시너지를 기대케 하는 '정원사들'은 '핸섬가이즈'를 통해 오컬트와 코미디의 복합 장르를 독보적인 연출력으로 그려내 대중과 평단 모두를 사로잡은 남동협 감독이 연출을 맡았다. '핸섬가이즈' 로 제23회 디렉터스컷 어워즈 신인 감독상, 제44회 한국영화평론가협회상 영평 10선, 제57회 시체스영화제 파노라마 판타스틱 관객상, 제23회 피렌체 한국영화제 심사위원상 등 국내와 해외 유수 영화제에서 실력을 인정받은 남동협 감독은 이번 작품에서 역시 재기발랄한 유머와 짜릿한 긴장감을 감각적으로 그려내 또 한 번 웰메이드 코미디의 진수를 보여줄 전망이다.
'정원사들'은 화초 키우기가 유일한 취미인 공무원이 갑작스런 거액의 빚 때문에 동네의 사고뭉치와 손을 잡고 특별한 원예 사업에 뛰어들면서, 조용했던 마을이 상상도 못한 대혼란에 빠지게 되는 이야기를 그린 작품이다. 송강호, 구교환, 송승헌, 이광수, 신현빈, 그리고 이재인 등이 출연하고 '핸섬가이즈'의 남동협 감독이 메가폰을 잡는다. 올해 크랭크 인을 목표로 프리 프로덕션 중이다.
