[공식] 식집사 송강호 '정원사들'에 구교환X송승헌X이광수X신현빈X이재인 역대급 라인업 완성

기사입력 2026-01-14 08:40


[공식] 식집사 송강호 '정원사들'에 구교환X송승헌X이광수X신현빈X이재인…

[스포츠조선 조지영 기자 코미디 영화 '정원사들'(가제, 남동협 감독, 하이브미디어코프 제작)이 배우 송강호를 비롯해 구교환, 송승헌, 이광수, 신현빈, 이재인의 출연을 확정했다.

국내를 대표하는 송강호와 충무로 대세 구교환, 그리고 송승헌, 이광수, 신현빈, 이재인이 '정원사들'로 만난다.

가장 먼저 캐스팅 소식을 알렸던 송강호와 극 중에서 함께 호흡을 맞추는 김문호 역에는 구교환이 캐스팅되었다. 김문호는 가는 곳마다 각종 사건사고를 몰고 다니는 동네의 트러블메이커다. 영화 '만약에 우리' '탈주' '모가디슈', 넷플릭스 시리즈 'D.P.' 등 다양한 작품에서 독보적인 스타일을 구축해온 구교환은 특유의 에너지와 매력을 바탕으로 송강호와 예측 불허 케미스트리를 발산할 예정이다.

송승헌은 한때 가요계를 풍미했으나, 한 사건을 계기로 나락 간 스타 한청용 역으로 변신한다. 영화 '히든페이스', 드라마 '금쪽같은 내 스타' 등 활발한 작품 활동을 이어가고 있는 송승헌은 카리스마 이면에 숨어있는 반전 매력이 돋보이는 캐릭터 한청용을 통해 파격적인 연기 변신을 시도할 것으로 기대를 모으고 있다.

'조각도시' '악연' '콩콩팥팥' 등 예능과 작품 모두를 아우르며 다층적인 매력으로 대중들의 사랑을 받고 있는 이광수는 송사장 역할에 캐스팅되었다. 송사장은 복권방을 운영하면서 최영일의 원예 사업 유통을 담당하는 파트너로, 극의 흐름에 활력을 더할 것으로 기대된다.

신현빈은 위험한 비밀을 지닌 레스토랑 주인 강미애 역을 맡았다. 영화 '얼굴' '계시록' '지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들', 드라마 '사랑한다고 말해줘' '재벌집 막내아들' '슬기로운 의사생활' 등에서 선과 악을 오가며 한계 없는 연기 스펙트럼을 입증한 신현빈은 이번 작품에서 우아하고도 냉철한 사업가 강미애 캐릭터로 변신해 색다른 긴장감을 불어넣을 예정이다.

여기에 '콘크리트 마켓' '하이파이브' '미지의 서울' '스프링 피버' 등 다양한 장르와 인물을 넘나들며, 매 작품 대체 불가한 존재감으로 캐릭터에 숨을 불어넣는 이재인이 영일의 딸 최은수 역으로 특별 출연해 극을 더욱 풍성하게 만들 전망이다.

송강호, 구교환, 송승헌, 이광수, 신현빈, 이재인 등 신선한 조합에서 나오는 폭발적인 연기 시너지를 기대케 하는 '정원사들'은 '핸섬가이즈'를 통해 오컬트와 코미디의 복합 장르를 독보적인 연출력으로 그려내 대중과 평단 모두를 사로잡은 남동협 감독이 연출을 맡았다. '핸섬가이즈' 로 제23회 디렉터스컷 어워즈 신인 감독상, 제44회 한국영화평론가협회상 영평 10선, 제57회 시체스영화제 파노라마 판타스틱 관객상, 제23회 피렌체 한국영화제 심사위원상 등 국내와 해외 유수 영화제에서 실력을 인정받은 남동협 감독은 이번 작품에서 역시 재기발랄한 유머와 짜릿한 긴장감을 감각적으로 그려내 또 한 번 웰메이드 코미디의 진수를 보여줄 전망이다.


'정원사들'은 화초 키우기가 유일한 취미인 공무원이 갑작스런 거액의 빚 때문에 동네의 사고뭉치와 손을 잡고 특별한 원예 사업에 뛰어들면서, 조용했던 마을이 상상도 못한 대혼란에 빠지게 되는 이야기를 그린 작품이다.
송강호, 구교환, 송승헌, 이광수, 신현빈, 그리고 이재인 등이 출연하고 '핸섬가이즈'의 남동협 감독이 메가폰을 잡는다. 올해 크랭크 인을 목표로 프리 프로덕션 중이다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'갑질 논란' 현주엽 子, 정신병원 입원 이유 "안 좋은 생각할 정도로 힘들어" ('아빠하고')

2.

"친구에게 맞아 고막 터져, 인공 고막 낀다"..강은비, 눈물로 전한 학교폭력 피해(김창옥쇼4)

3.

68세 심형래, 얼굴 싹 갈아엎었는데.."성형 더 이상 하면 안돼, 복 깎는 행위"

4.

'81세' 선우용여, 일본서 출연료 굴욕 당했다..."엑스트라보다 적게 받아 충격"

5.

기안84, '소년가장' 타망에 존경심 "풍경 못보고 땅만 봐".."불쌍한 직업"

연예 많이본뉴스
1.

'갑질 논란' 현주엽 子, 정신병원 입원 이유 "안 좋은 생각할 정도로 힘들어" ('아빠하고')

2.

"친구에게 맞아 고막 터져, 인공 고막 낀다"..강은비, 눈물로 전한 학교폭력 피해(김창옥쇼4)

3.

68세 심형래, 얼굴 싹 갈아엎었는데.."성형 더 이상 하면 안돼, 복 깎는 행위"

4.

'81세' 선우용여, 일본서 출연료 굴욕 당했다..."엑스트라보다 적게 받아 충격"

5.

기안84, '소년가장' 타망에 존경심 "풍경 못보고 땅만 봐".."불쌍한 직업"

스포츠 많이본뉴스
1.

전쟁으로 월드컵 중단! '초유의 사태' 1만6800명 티켓 취소…보이콧 캠페인 확산→FIFA 긴급 회의

2.

韓 최악의 사령탑 클린스만 충격 근황...손흥민 전성기 망치고 잘 먹고 잘 삽니다 'FIFA 전술 강의'

3.

'QS왕' 후라도의 파나마행 괜찮을까, 고국 사랑 말릴 수도 없고… '홈런킹' 디아즈도 '약속의 땅' 1차캠프 패스

4.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 드디어 맨체스터 유나이티드 '입성' 길 열리나...'깜짝 관심' 엔리케, 아모림 뒤이을 "정식 감독 후보"

5.

롯데 "손아섭 영입 고려하지 않는다" → 오해 소지, 전면 차단

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.