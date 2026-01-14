"사회적 이슈 된 잘못" 현주엽, 휴학 후 정신과 다니는 子와 갈등..안정환에 고민 토로

기사입력 2026-01-14 10:20


[스포츠조선 조윤선 기자 아들과의 관계 회복에 나선 현주엽이 '30년지기 절친' 안정환과 만나 자식 고민을 털어놓는다.

14일(수) 밤 10시 다시 돌아오는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 대화가 단절되어 버린 현주엽 부자의 이야기가 공개된다. 평생 승승장구했던 '농구 레전드' 현주엽은 근무 태만과 갑질 의혹을 겪으며 자신은 물론 아내와 두 아들까지 일상이 무너지는 고통을 겪고 있다. 특히 첫째 아들 준희는 고1 휴학 후 정신과 약까지 복용 중이었고, 좋아했던 농구까지 그만두게 됐다. MC 전현무는 "준희가 방송 출연을 결심한 것 자체가 기적 같은 일"이라고 말했다.

현주엽은 오랜 친구 안정환과 만나 준희의 상황을 전하며 "다가가면 멀어지고, 다가가면 멀어지려 한다"며 고민을 털어놓았다. 이에 안정환은 "그게 다 너 때문이잖아"라며 "사회적으로 이슈가 된 너도 잘못이 있다고 생각한다. 준희에겐 아직 시간이 필요할 거다"라고 말했다.


안정환은 "나도 애들을 후배 다루듯 강압적으로 키웠다. 우리가 평생 운동했으니까 그게 몸에 밴 거다. 돌이켜보면 내가 운동부 생활을 애들에게 입히려고 했다"며 자신의 경험을 털어놓기도 했다. 이어 그는 "너도 분명히 그랬을 거다. 나도 지금도 어렵다. 정답이 어디 있겠냐. 나도 그들을 이해하려고 노력하는데 애들 세상은 내가 생각하는 세상하고 너무 다르다"고 조언했다.

그 모습에 '초딩맘' 한혜진은 "그걸 인정하는 게 되게 힘든 거다"라며 격하게 공감했다. 그러면서 "저렇게 말해줄 수 있는 친구가 잘 없다"고 두 사람의 진한 우정을 신기해했다. 전현무 또한 "애들 세상이 내가 생각하는 세상과 다르다는 말이 너무 공감된다"며 고개를 끄덕였고, 임형주는 "오은영 박사님 수준으로 상담하신다"고 안정환의 상담 능력에 감탄했다.

현주엽의 부자 관계 회복을 위해 두 발 벗고 나선 안정환이 건네는 뼈때리는 조언, 여기에 어우러진 임형주의 황홀한 스페셜 안방 콘서트 현장은 14일 수요일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서 확인할 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.