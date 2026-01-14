소유진, 논란 후 사라졌던 ♥백종원 다시 공개…오랜만의 투샷

기사입력 2026-01-14 14:23


소유진, 논란 후 사라졌던 ♥백종원 다시 공개…오랜만의 투샷

[스포츠조선 김준석 기자 배우 소유진이 오랜만에 남편 백종원과의 투샷을 공개하며 근황을 전했다.

그동안 SNS에서 모습을 드러내지 않았던 백종원이 다시 등장해 관심을 모으고 있다.

소유진은 14일 자신의 사회관계망서비스 계정에 "그리고 나"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 소유진의 일상 모습과 함께 남편 백종원과 나란히 선 투샷이 담겼다.

특히 이번 게시물은 최근 소유진의 SNS에서 백종원의 모습이 보이지 않았던 터라 더욱 눈길을 끌었다.

사진 속 두 사람은 카메라를 향해 환한 미소를 지으며 여전히 다정한 부부의 분위기를 자아냈다.

소유진은 사진과 함께 백종원이 대표로 있는 더본코리아에서 과거 출시한 전통주 '백걸리' 사진도 함께 공개했다.

일상 공유와 동시에 자연스럽게 남편의 사업을 홍보하며 변함없는 내조 면모를 드러낸 셈이다.


이를 본 누리꾼들은 "오랜만에 보는 부부 투샷 반갑다", "여전히 보기 좋은 부부", "백종원 다시 등장해서 더 반갑다" 등의 반응을 보였다.

앞서 백종원은 더본코리아를 둘러싼 원산지 허위 표시 의혹, 식품위생법 위반 등 각종 논란에 휘말리며 지난해 5월 방송 활동 중단을 선언한 바 있다. 이후 한동안 방송과 대중 노출을 자제해왔다.

하지만 최근 백종원은 U+tv와 MBC 예능 '남극의 셰프', 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'를 통해 방송 활동을 재개하며 본격적인 복귀 행보에 나섰다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, '주사 이모' 의혹 직접 밝혔다 "성형외과서 첫 만남..스스로 의사라 소개"

2.

선우용여, 美 사돈도 어마어마...대저택 공개 "국제 금융업 회사 출신"

3.

정형돈, '민폐 하객룩'에 소신 발언 "강박적으로 검은색 입어 장례식 같아"

4.

유재석, 새해에도 제작진 챙겼다...촬영장에 따뜻한 선물 '역시 유느님'

5.

[공식]올데이 프로젝트 애니, 美 컬럼비아대 복학…학업·활동 병행

연예 많이본뉴스
1.

박나래, '주사 이모' 의혹 직접 밝혔다 "성형외과서 첫 만남..스스로 의사라 소개"

2.

선우용여, 美 사돈도 어마어마...대저택 공개 "국제 금융업 회사 출신"

3.

정형돈, '민폐 하객룩'에 소신 발언 "강박적으로 검은색 입어 장례식 같아"

4.

유재석, 새해에도 제작진 챙겼다...촬영장에 따뜻한 선물 '역시 유느님'

5.

[공식]올데이 프로젝트 애니, 美 컬럼비아대 복학…학업·활동 병행

스포츠 많이본뉴스
1.

"원점에서 다시 시작" 한국 야구 미래 청신호 예감? 두산 감독→巨人 코치 새 출발 '국민타자'의 굳은 다짐

2.

738억 단기알바 어때? aav 5000만불 쾅! 메츠의 분탕질 → 또 다저스 가는 꼴은 못 본다

3.

한물간 레전드 '유망주+458억'에 사오다니! 애리조나 10×GG 3루수 영입, "우리팀에 잘 맞아요"

4.

"이번엔 SON 때처럼 실수하지마!" 감독 교체 임박 토트넘, 전력 재편?

5.

김민수→김정율, 최채흥→최지명. 등번호도 바꾸고 새출발. 그러나 1군 캠프 제외. FA 보상 신화 가능할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.