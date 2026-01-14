소유진, 논란 후 사라졌던 ♥백종원 다시 공개…오랜만의 투샷

|
[스포츠조선 김준석 기자 배우 소유진이 오랜만에 남편 백종원과의 투샷을 공개하며 근황을 전했다.
공개된 사진에는 소유진의 일상 모습과 함께 남편 백종원과 나란히 선 투샷이 담겼다.
소유진은 사진과 함께 백종원이 대표로 있는 더본코리아에서 과거 출시한 전통주 '백걸리' 사진도 함께 공개했다.
일상 공유와 동시에 자연스럽게 남편의 사업을 홍보하며 변함없는 내조 면모를 드러낸 셈이다.
이를 본 누리꾼들은 "오랜만에 보는 부부 투샷 반갑다", "여전히 보기 좋은 부부", "백종원 다시 등장해서 더 반갑다" 등의 반응을 보였다.
앞서 백종원은 더본코리아를 둘러싼 원산지 허위 표시 의혹, 식품위생법 위반 등 각종 논란에 휘말리며 지난해 5월 방송 활동 중단을 선언한 바 있다. 이후 한동안 방송과 대중 노출을 자제해왔다.
하지만 최근 백종원은 U+tv와 MBC 예능 '남극의 셰프', 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'를 통해 방송 활동을 재개하며 본격적인 복귀 행보에 나섰다.
