[공식] '동갑' 오동민♥노수산나, 동료에서 부부로…"5월 25일 결혼"
|오동민(왼쪽), 노수산나. 스포츠조선DB
[스포츠조선 안소윤 기자 배우 오동민과 노수산나가 결혼한다.
소속사 미스틱스토리는 14일 스포츠조선에 "오동민과 노수산나가 5월 25일 서울 모 성당에서 결혼식을 올린다"고 밝혔다.
1986년 동갑내기 커플인 오동민과 노수산나는 2019년 개봉한 영화 '아워 바디'에서 함께 호흡을 맞췄다. 이들은 현재 같은 소속사에서 한솥밥을 먹고 있으며, 실제로도 한 식구가 되는 기쁜 소식을 전했다.
한편 오동민은 2008년 연극 'nabis 햄릿'으로 데뷔했다. 이후 드라마 '나쁜 남자', '킹덤', '보이스3', '슬기로운 의사생활', '경도를 기다리며' 등에 출연했다.
노수산나는 2008년 영화 '네 쌍둥이 자살'로 데뷔했다. 이후 영화 '숨바꼭질', '해치지 않아', '삼진그룹 영어토익반' 등과 드라마 '프로듀사', '식샤를 합시다 3 : 비긴즈', '검법남녀', '소방서 옆 경찰서', '보물섬' 등에서 열연을 펼쳤다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
