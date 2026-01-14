[공식] '동갑' 오동민♥노수산나, 동료에서 부부로…"5월 25일 결혼"

기사입력 2026-01-14 16:57


[공식] '동갑' 오동민♥노수산나, 동료에서 부부로…"5월 25일 결혼"
오동민(왼쪽), 노수산나. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자 배우 오동민과 노수산나가 결혼한다.

소속사 미스틱스토리는 14일 스포츠조선에 "오동민과 노수산나가 5월 25일 서울 모 성당에서 결혼식을 올린다"고 밝혔다.

1986년 동갑내기 커플인 오동민과 노수산나는 2019년 개봉한 영화 '아워 바디'에서 함께 호흡을 맞췄다. 이들은 현재 같은 소속사에서 한솥밥을 먹고 있으며, 실제로도 한 식구가 되는 기쁜 소식을 전했다.

한편 오동민은 2008년 연극 'nabis 햄릿'으로 데뷔했다. 이후 드라마 '나쁜 남자', '킹덤', '보이스3', '슬기로운 의사생활', '경도를 기다리며' 등에 출연했다.

노수산나는 2008년 영화 '네 쌍둥이 자살'로 데뷔했다. 이후 영화 '숨바꼭질', '해치지 않아', '삼진그룹 영어토익반' 등과 드라마 '프로듀사', '식샤를 합시다 3 : 비긴즈', '검법남녀', '소방서 옆 경찰서', '보물섬' 등에서 열연을 펼쳤다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“최소 5억·회차당 3000만 요구” 박나래, 한 달 만에 입 열었다

2.

윤영미, 속옷 안 입었는데 상의 펄럭..“서비스예요”

3.

정우성, 연기 논란 이어 여론조작 의혹까지.."맘카페 바이럴 사실 아니다"

4.

김장훈, 2조 기부한다..“죽을 때까지 계속할 것” (션과 함께)

5.

박나래, 산부인과 대리처방 두 차례 부탁 인정..."잘못된 행동, 책임 감수"

연예 많이본뉴스
1.

“최소 5억·회차당 3000만 요구” 박나래, 한 달 만에 입 열었다

2.

윤영미, 속옷 안 입었는데 상의 펄럭..“서비스예요”

3.

정우성, 연기 논란 이어 여론조작 의혹까지.."맘카페 바이럴 사실 아니다"

4.

김장훈, 2조 기부한다..“죽을 때까지 계속할 것” (션과 함께)

5.

박나래, 산부인과 대리처방 두 차례 부탁 인정..."잘못된 행동, 책임 감수"

스포츠 많이본뉴스
1.

아.. 53세 이른 나이에.. '롯데 우승멤버' 김민재 코치 별세

2.

이대호가 직접 밝힌 '깜짝' 대만행 비하인드 "부산까지 찾아온 감독님 부탁…차마 거절못해" [인터뷰]

3.

대박 넘어 초대박! 메시의 맨시티 이적 '축구의 신' 온다…'메호대전' 종결→MLS 아닌 EPL서 '화려한 마무리'

4.

중국은 한국처럼 창피하게 안 가! "무조건 이겨서 8강"…한국 발밑에 두더니, 정신 상태까지 '중무장'

5.

사이판 → 한국 → 플로리다 → 오키나와 죽음의 일정 피했다 "감사합니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.