"개봉 전부터 관객들 홀렸다"…한소희, '프로젝트 Y' 日프로모션 성료

기사입력 2026-01-14 17:17


사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트

[스포츠조선 안소윤 기자 배우 한소희가 1박 2일간 일본에 방문해 영화 '프로젝트 Y' 프로모션 일정을 소화했다.

'프로젝트 Y'에서 미선 역을 맡은 한소희가 일본 개봉을 맞아 1월 13일(화)부터 1월 14일(수)까지 양일간 일본 도쿄를 방문, 다채로운 프로모션 활동을 통해 영화에 대한 관심을 끌어올리고 있다.

통상적으로 일본에서 한국 영화는 국내 개봉 이후 6개월 또는 1년 후에 개봉을 진행하는 것이 관례였으나, '프로젝트 Y'는 이례적으로 동시기인 1월 23일 극장 개봉을 확정하며 '프로젝트 Y'의 뜨거운 화제성을 입증한 바 있다.


이에 한소희가 한국 홍보뿐 아니라 일본의 개봉 프로모션까지 참석하여 홍보 활동을 이어가는 중이다. 지난 13일 일정으로 진행된 도쿄 프리미어 시사회에서 한소희는 참석한 관객들에게 감사의 마음을 표하는 무대인사를 진행하며 캐릭터 소개와 촬영 소감, 영화와 관련된 에피소드 등 다양한 이야기를 전했다. 여기에 객석 추첨을 통해 친필 사인 포스터를 증정하는 럭키 드로우 이벤트를 진행하며 완벽한 팬 서비스까지 선사해 현지 관객들의 열띤 호응을 이끌어냈다. 특히 이번 '프로젝트 Y'의 도쿄 프리미어 시사회는 전석 매진을 기록해 한소희와 '프로젝트 Y'에 대한 뜨거운 열기를 실감케 한다. 한소희는 이러한 뜨거운 반응에 힘입어 일본 현지 매체 인터뷰 등 추가 일정을 소화하며 '프로젝트 Y' 홍보에 열정을 더할 예정이다.

한편 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기로. 21일 개봉한다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

