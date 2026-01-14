안성재, 댓글 1만3000개 달린 '두쫀쿠' 논란 결국 A/S…"실수했다고 느꼈다"
[스포츠조선 김준석 기자 안성재 셰프가 이른바 '두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)' 논란에 대해 직접 해명하며 재도전에 나섰다.
안성재는 14일 자신이 출연 중인 유튜브 채널 '셰프 안성재'를 통해 '두바이 쫀득 쿠키'를 다시 만드는 영상을 공개했다.
앞서 그는 딸 시영 양과 함께 두쫀쿠 만들기에 도전했으나, 일반적으로 알려진 레시피와는 전혀 다른 결과물이 나오며 시청자들의 거센 반응을 불러왔다.
당시 영상에서는 쫀득한 쿠키 대신 딱딱한 식감의 이른바 '두바이 퍽퍽 강정'이 완성됐고, 댓글은 1만3000여 개 이상 달렸다.
이 중 상당수가 안성재를 향한 비판 댓글이었지만, 오히려 웃음을 자아내는 상황으로 번지며 화제가 됐다.
이번 영상에서 안성재는 "솔직히 두쫀쿠가 뭔지 잘 몰랐다. 먹어본 적도 없고, 지나가다 들은 정도였다"며 "이렇게까지 화제가 될 줄은 몰랐다"고 털어놨다.
이어 "모수에 오신 손님들이 인사하면서 '두쫀쿠는 언제 만드실 거냐'고 묻고, 어떤 분은 시영이 주라며 두쫀쿠를 선물로 주시더라"며 "그때 내가 실수한 게 있구나라는 생각이 들었다"고 말했다.
딸 시영 양 역시 심경을 전했다. 그는 "1만3000명이나 제 얘기를 해주셔서 오히려 고마웠다"며 "'치킨 해달라고 했더니 백숙을 해준 거랑 똑같다'는 댓글이 제일 기억에 남는다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
이후 안성재는 시영 양의 지도 아래 정석 레시피로 다시 두쫀쿠 만들기에 도전했다. 몇 차례 위기가 있었지만, 결국 시영 양의 소원대로 '정석 두쫀쿠'가 완성돼 눈길을 끌었다.
완성된 쿠키를 맛본 안성재는 "내 입에는 달다"고 말한 뒤, 곧바로 "아빠 입에도 이게 맞다"며 딸 편을 들어 훈훈한 분위기를 만들었다.
