'82세' 임현식, 8kg 빠지고 수척해진 근황 "최근 스텐트 시술 받아, 경도인지장애 진단까지"

기사입력 2026-01-14 21:01


[스포츠조선 김소희 기자 배우 임현식이 최근 심근경색으로 스텐트 시술을 받았다고 고백했다.

14일 방송된 TV조선 '퍼펙트 라이프'에는 임현식이 딸 임금실 씨와 함께 출연해 근황을 전했다.

이날 임현식은 최근 불거진 건강 이상설과 관련해 "나이도 들고, 지난해 가을부터 입맛이 없었다"며 "좀 어지럽기도 해서 최근 병원에 가서 검사를 받았다"고 밝혔다.

그는 진단 결과에 대해 "혈액 순환이 원활하지 않아 심근경색이 다시 올 수 있다고 하더라"고 전했다. 임현식은 지난 2014년에도 급성 심근경색으로 스텐트 시술을 받은 바 있다.


딸 임금실 씨는 "결국 아버지가 10월경 스텐트 시술을 다시 받으셨다"며 당시 상황을 설명했다. 그는 "아버지가 갑자기 살이 빠지고 기력도 없으셨다. 얼굴도 안 좋아 보여 저희뿐만 아니라 주변에서도 많이 걱정하셨다. 당시 체중이 8kg 이상 줄었다"고 덧붙였다.

이어 임금실 씨는 "지금은 건강을 회복하고 살도 다시 붙었다"면서도 "요즘 또 다른 걱정이 생겼다"고 털어놨다. 그는 "바로 치매"라며 "2023년부터 아버지께서 깜빡깜빡하고 건망증이 심해진 것 같아 인지기능 검사를 받았다"고 밝혔다. 검사 결과는 경도인지장애 전 단계였으며, 임금실 씨는 "다행히 치매는 아니지만 건망증보다 조금 심한 단계라고 하더라"고 덧붙였다.

임현식은 진단 후 심경에 대해 "뭐 때문에 이렇게 됐는가 싶더라"고 솔직하게 털어놨다.

