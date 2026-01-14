강형욱, 갑질 논란 후 '감시 공포'까지…"집 위에 드론이 일주일 내내 떠 있었다"

[스포츠조선 김준석 기자 강형욱이 직장 내 갑질 논란 당시 겪었던 충격적인 상황을 직접 털어놨다.

14일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에서는 동물훈련사 강형욱이 게스트로 출연했다.

이날 이영는 "난 연예계에 오래 생활을 해봐서 아는데 개통령이 이런 걸 겪었을 때 어떻게 이겨나갈까 걱정했었다"라며 강형욱의 '직장내 갑질 논란'을 언급했다.

강형욱은 "그때 아내가 밖에 나가서 바람을 쐬자고 해서 나갔는데 우리 집 위에 드론이 일주일간 떠있었다"라며 당시 충격적인 상황을 언급했다.

이어 "아내와 나가서 카페에 갔는데 직원이 메모지에 '힘내세요'라고 써주셨는데 아내랑 엄청 울었다. 근데 써주시고 갈 줄 알았는데 '저희 개가 똥을 먹어요'라고 해주시는데 절 믿고 있는 거 같아서 너무 고마웠다"라고 당시를 언급했다.


강형욱은 "내 가족을 지키는 것이 가장 중요했다. 오해를 푸는 건 중요하지 않았다"라고 이야기했다.

박세리는 "내가 옆에서 한참을 봤었는데 대처를 안 하고 있었다. 그래서 문자로 '빨리 해명해'라고 이야기했다. 진짜 융통성이 없다"라고 강형욱을 이야기했다.

박세리는 "강형욱과는 입장은 다르지만 말은 하지 않아도 강형욱의 마음을 알 거 같다"라고 이야기했다.


한편 강형욱은 EBS '세상에 나쁜 개는 없다', KBS2 '개는 훌륭하다' 등에 출연하며 이름을 알렸다.

지난 2024년 사내 메신저를 무단으로 열람한 혐의로 피소되며 직장 내 갑질 논란에 휘말렸다. 이 여파로 출연 중이던 KBS2 '개는 훌륭하다'에서 하차했고 방송 활동도 중단했다.

이후 지난 2025년 10월 경찰은 강형욱에 대한 정보통신망법 위반 혐의 사건을 불송치 결정하고 사건을 종결했다.

