강형욱, 갑질 논란 후 '감시 공포'까지…"집 위에 드론이 일주일 내내 떠 있었다"

[스포츠조선 김준석 기자 강형욱이 직장 내 갑질 논란 당시 겪었던 충격적인 상황을 직접 털어놨다.
강형욱은 "그때 아내가 밖에 나가서 바람을 쐬자고 해서 나갔는데 우리 집 위에 드론이 일주일간 떠있었다"라며 당시 충격적인 상황을 언급했다.
박세리는 "내가 옆에서 한참을 봤었는데 대처를 안 하고 있었다. 그래서 문자로 '빨리 해명해'라고 이야기했다. 진짜 융통성이 없다"라고 강형욱을 이야기했다.
박세리는 "강형욱과는 입장은 다르지만 말은 하지 않아도 강형욱의 마음을 알 거 같다"라고 이야기했다.
한편 강형욱은 EBS '세상에 나쁜 개는 없다', KBS2 '개는 훌륭하다' 등에 출연하며 이름을 알렸다.
지난 2024년 사내 메신저를 무단으로 열람한 혐의로 피소되며 직장 내 갑질 논란에 휘말렸다. 이 여파로 출연 중이던 KBS2 '개는 훌륭하다'에서 하차했고 방송 활동도 중단했다.
이후 지난 2025년 10월 경찰은 강형욱에 대한 정보통신망법 위반 혐의 사건을 불송치 결정하고 사건을 종결했다.
