현주엽, 논란이 남긴 상처…아들 "내 꿈이던 아빠, 지금은 망가진 영웅"

[스포츠조선 김준석 기자 왕년의 '농구 레전드'였던 현주엽이 논란 이후 가족과 겪은 깊은 상처를 털어놓으며 눈시울을 붉혔다.
이후 현주엽은 "그동안 어떻게 지냈냐"는 질문에 "저 혼자 겪어야 하는 일이었다면 괜찮았을 텐데 아이들, 와이프까지 힘든 시간을 보내야 했기 때문에 그게 제일 힘들었다. 준희가 병원에 있는 시간도 가장 길었고 준희가 가장힘든 시간을 보낸 거 같다. 준희가 그때부터 말을 잘 안하고 대화도 안 한다. 말을 걸기도 부담스럽다"라고 이야기했고, 한혜진은 "나 때문에 저렇게 됐나 하는 생각이 많이 들었을 것 같다"며 함께 속상해했다.
아침 현주엽은 무기력한 모습으로 등장했고 "사건 이후 처음에는 한 달만에 15kg 빠졌고, 지금은 한 40kg이 빠진 상태다"라고 말해 안타까움을 더했다.
197cm 장신인 준희는 아빠를 따라 농구선수를 꿈꿨지만, 현주엽의 논란 이후 주변 시선과 반응 때문에 결국 매진하던 농구를 그만두고 휴학했다.
준희는 "그냥 농구를 하고 싶었을 뿐인데 왜 이렇게까지 괴롭히나 싶어서 되게 억울했다"며 당시의 심경을 전해 안타까움을 자아냈다.
현주엽은 수면 장애에 불안 증세까지 겪고 있었고 "아침에는 잠이 안 오는 약을 6알 정도 먹고, 저녁에는 14~15알 정도를 먹고 있다"라고 밝혀 모두를 놀라게 만들었다.
현주엽은 "정확히 기억 안나는데 1년 반 정도 정신과 처방약을 복용하고 있다"라고 전했다.
이어 현주엽은 "온 가족이 약을 먹고 있는 상황이다"라고 덧붙여 안타까움을 자아냈다.
준희는 "정신과 약을 먹는다. 아침에는 안정제 1알과 저녁에는 수면제 포함해서 5알을 먹는다. 아빠 사건 이후 치료를 받았고, 입원을 했었다"라고 말했고 현주엽은 "입원도 네 차례했다"라고 말했다.
준희는 "진짜 안 좋은 생각도 했었다. 마지막으로 퇴원한 지는 3개월 됐다"라고 덧붙였고, 현주엽은 "준희가 안 좋은 생각을 많이 하다보니까 그거 때문에 입원을 하게 됐다. 자식이 그런 생각을 하는 게 부모로서는 마음이 무너진다"라고 이야기했다.
