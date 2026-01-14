박근형, 신인 전도연 회상 "성질 보통 아냐, 연기 조언하니 울면서 덤벼"
[스포츠조선 김소희 기자배우 박근형이 배우 전도연의 신인 시절을 떠올리며 인상 깊은 일화를 공개했다.
14일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'는 '국민 OOO' 특집으로 꾸며진 가운데, 게스트로 박근형, 송옥숙, 최현우, 원희가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.
이날 박근형은 신인이었던 전도연을 직접 혼냈던 기억을 꺼내며 "전도연 씨는 보통 성질이 아니다"라고 말해 이목을 끌었다.
그는 1996년 드라마 '사랑할 때까지'에서 부녀 호흡을 맞춘 전도연에 대해 "딸 역할로 나와 대사를 하는데, 마치 앵무새처럼 외운 대사를 그대로 하더라"며 "6개월 동안 함께해야 하는데, 그게 듣기에 너무 괴로웠다"고 당시를 떠올렸다.
박근형은 연습이 끝난 뒤 전도연에게 "대사를 다시 해보라"며 "우리말에는 끊고 맺는 장단이 있는데, 그걸 지켜야 한다. 아까 대사는 앞뒤가 맞지 않았다"고 조언했다고 밝혔다.
이어 "옆에서 선배들이 '애들 데리고 그만하셔'라고 말렸지만, 전도연은 개의치 않고 울면서 계속 덤볐다"며 "자기가 속상해서 울면서 끝까지 하더라"고 회상했다.
이어 박근형은 "그걸 6개월 동안 계속했다. 속으로 '이야, 대단한 아이구나'라고 생각했다"며 "나중에 TV에서 활약하는 걸 보니 역시 그런 끈질김이 있어야 한다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.
