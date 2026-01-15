손민수♥임라라, 쌍둥이 출산 후 대량 출혈..."살인사건 현장 같았다"

|
[스포츠조선 김준석 기자 손민수와 임라라가 쌍둥이 출산 이후 겪었던 아찔한 산후 출혈 당시 상황을 털어놨다.
그는 "병원에서 난임 진단을 받았다"며 "시험관 시술을 하게 됐고, 약을 맞으며 버티는 과정이 생각보다 정말 힘들었다"고 회상했다. 김종민은 "주사 맞는 게 진짜 힘들다"며 공감을 보냈다.
출산 이후 상황은 더욱 위급했다. 임라라는 "출산 후 출혈이 심했다"며 "조리원에 있다가 산후 출혈이 와 응급실로 가게 됐다"고 밝혔다.
손민수는 당시 상황을 생생하게 전했다. 그는 "앉아 있던 의자가 피로 다 젖어 있었다"며 "아내가 화장실로 가는 동선을 보는데 살인사건 현장처럼 피가 흥건했다"고 말했다.
이어 "처음엔 물소리인 줄 알았는데 피가 흐르는 소리였다. 문을 열어보니 아내가 쓰러져 있었고, 그 순간 정말 큰일 났다는 생각이 들었다"고 긴박했던 순간을 떠올렸다.
임라라는 "의사 선생님들이 평소 건강한 편이라 운 좋게 살았다고 하셨다"며 "정말 큰일 날 뻔했고, 중환자실에 갈 정도로 몸 상태가 좋지 않았다"고 덧붙였다.
