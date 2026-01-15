'김준호♥' 김지민, 층간소음 문제로 이웃과 갈등..."사과받았지만 배신감"

기사입력 2026-01-15 08:29


'김준호♥' 김지민, 층간소음 문제로 이웃과 갈등..."사과받았지만 배신…

[스포츠조선 조윤선 기자 방송인 김지민이 김준호와 결혼 전 거주하던 아파트에서 겪은 충격적인 이웃 빌런 경험담을 공개한다.

오는 17일(토) 오전 10시 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 8회에서는 '일상생활을 망치는 이웃 빌런'을 주제로, 듣기만 해도 분노를 유발하는 생생한 실화 사연들이 공개된다. 사소해 보이지만 일상을 갉아먹는 이웃 간 갈등부터, 참을수록 쌓여만 가는 스트레스의 민낯까지 적나라하게 다뤄질 예정이다.

이날 김지민은 주제를 듣자마자 "아우, 나 몇 개 떠오른다"라며 입을 열고, 곧바로 "진짜 다 얘기할 수 있다. 아직도 피.꺼.솟이다"라고 말해 분위기를 단숨에 끌어 올린다. 먼저 김지민은 엘리베이터 안에서 처음 마주친 할아버지가 자신의 옷을 향해 코를 푼 충격적인 순간을 떠올린다. 김지민은 "공중에다 코를 푸는데 그대로 내 옷에 다 묻었다. 너무 짜증났지만 어르신이라 뭐라 할 수도 없었다"라며 당시의 분노와 황당함을 생생하게 전한다.


'김준호♥' 김지민, 층간소음 문제로 이웃과 갈등..."사과받았지만 배신…
김지민은 복도를 개인 창고처럼 점령한 '택배 빌런' 이웃의 사연도 덧붙인다. 복도는 물론 비상문 앞까지 포장 상자가 가득 쌓여 있는 것을 참다못해, 항의를 위해 벨을 눌러 들어간 집 안은 정작 상자가 하나도 없이 말끔했다는 반전이 공개돼 충격을 더한다.

또한 김지민은 새벽 1~2시마다 주기적으로 위층에서 의문의 '롤롤롤롤' 소음이 울려 퍼진 탓에 "진짜 미쳐버리는 줄 알았다"라고 진저리를 친다. 고요한 새벽, 천장에서 반복적으로 나던 정체 모를 소리에 한동안 잠을 이루지 못하던 김지민은 결국 윗집을 찾아가 항의하고 사과까지 받았지만, 다음 날 예상치 못한 '뒤통수'를 맞고 배신감을 느꼈다는 것. 과연 김지민을 괴롭힌 새벽 소음의 정체와 김지민의 일상을 뒤흔든 이웃 빌런의 실체는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

제작진은 "이번 회차에서는 일상을 완전히 무너뜨리는 이웃 빌런들의 현실적인 사례들이 등장한다"라며 "김지민의 실제 경험담을 통해 많은 시청자들이 공감과 분노를 동시에 느끼게 될 것"이라고 전했다.

한편 SBS Plus '이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황신혜, 29살에 전신마비 온 남동생 공개 "사고로 목 다쳐 구족화가돼" ('같이삽시다')

2.

안성재, 댓글 1만3000개 달린 '두쫀쿠' 논란 결국 A/S…"실수했다고 느꼈다"

3.

'82세' 임현식, 8kg 빠지고 수척해진 근황 "최근 스텐트 시술 받아, 경도인지장애 진단까지"

4.

강형욱, 갑질 논란 후 '감시 공포'까지…"집 위에 드론이 일주일 내내 떠 있었다"

5.

'뉴진스 퇴출' 다니엘, 인스타 이어 中 SNS까지…해외로 눈 돌리나

연예 많이본뉴스
1.

황신혜, 29살에 전신마비 온 남동생 공개 "사고로 목 다쳐 구족화가돼" ('같이삽시다')

2.

안성재, 댓글 1만3000개 달린 '두쫀쿠' 논란 결국 A/S…"실수했다고 느꼈다"

3.

'82세' 임현식, 8kg 빠지고 수척해진 근황 "최근 스텐트 시술 받아, 경도인지장애 진단까지"

4.

강형욱, 갑질 논란 후 '감시 공포'까지…"집 위에 드론이 일주일 내내 떠 있었다"

5.

'뉴진스 퇴출' 다니엘, 인스타 이어 中 SNS까지…해외로 눈 돌리나

스포츠 많이본뉴스
1.

깜짝 소식! "손흥민 당장 토트넘 돌아와" 메시(39세, 맨시티), 선수 경력 첫 EPL 진출 가능성 점화..."요구 연봉 지불 가능"

2.

[오피셜] 토트넘 미쳤다, 잉글랜드 국가대표 하이재킹 대성공! 완전 영입 완료..."정말로 토트넘에 오고 싶었다"

3.

무려 23년 차인데, "배찬승 공 무섭다. 더 무서운 건…" 돌아온 우승청부사의 원픽, "최대 이변은 김현수"

4.

[오피셜]"'한국의 손흥민'은 이제 없다" 토트넘, 4월 홈구장서 日 선수 없는 '일본의 날' 개최 계획

5.

실력도 여신급! '레베카 대폭발' 흥국생명, 선두 한국도로공사 격침! → 3연승으로 2위와 승점 동점

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.