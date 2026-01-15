故 이재명 성우, '둘리' 고길동 아저씨와 눈물의 이별...오늘(15일) 1주기

기사입력 2026-01-15 08:42


故 이재명 성우, '둘리' 고길동 아저씨와 눈물의 이별...오늘(15일)…

[스포츠조선 김수현기자 '고길동 아저씨' 성우 故 이재명이 세상을 떠난지 1년이 흘렀다.

지난해 1월 15일 성우 故 이재명이 별세했다는 소식이 전해졌다. 향년 78세.

고인의 비보는 후배 성우 정성훈이 "삼가 이재명 선배님의 명복을 빕니다"라는 글로 세상에 알려졌다.

1946년생인 故 이재명 성우는 연극배우로 활동을 시작, 1971년 KBS 성우극회 13기로 입사하며 성우로 데뷔했다.

많은 캐릭터를 연기하며 대중들에게 목소리를 각인시킨 故 이재명 성우는 디즈니 '곰돌이 푸'의 피글렛, '정글북'의 카아로 어린이들의 마음을 사로잡았다.

특히 故 이재명 성우는 KBS판 만화 '아기공룡 둘리'의 고길동 전문으로 가장 유명하다.

이밖에도 만화 '드래곤볼 Z' 프리저, '마일로의 대모험' 배실, '바이오캅 윙고' 빠코, '붉은돼지' 피콜로 영감, '슈퍼 그랑죠' 닥터 바이블, '요술천사 피치' 통통, '욕심쟁이 오리아저씨' 자이로, '이상한 나라의 앨리스' 흰 토끼, '짱구는 못말려 극장판-핸더랜드의 대모험' 마카오, '은비 까비의 옛날 옛적에' 지네요괴 등에서 활약했다.

록키2' 토니 듀크 에버스, '스타워즈 에피소드4' C3PO, '인디아나 존스: 잃어버린 성궤' 머스그로브, '취권' 황기영, '하이디' 클라라 아빠 등 외화시리즈에서도 존재감을 각인시켰다.


2005년 방영한 영화 '쥬라기 공원3'에서 폴 커비의 목소리를 마지막으로 성우에서 은퇴한 그는 현역에서 물러나 대중문화예술인의 복지와 후배 양성에 전념했다고 전해졌다.

shyun@sportschosun.com

