구성환, 2종 소형 면허 시험 3수생인데..바이크 쇼핑 "큰마음 먹고 지를 생각"

기사입력 2026-01-15 08:43


[스포츠조선 조윤선 기자 구성환이 '구저씨의 로망'을 실현하기 위해 바이크숍을 방문한다. 꿈의 오토바이 앞에서 한껏 흥분한 구성환의 모습이 포착된 가운데, 그가 2종 소형 면허시험 '3수생'인 사실을 고백하며 같은 날 면허시험까지 본다고 해 기대가 쏠린다.

오는 16일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 문기영)에서는 구성환이 로망을 실현하기 위해 2종 소형 면허시험에 도전하는 모습이 공개된다.

공개된 사진 속에는 구성환이 바이크숍에서 가죽점퍼와 헬멧으로 한껏 멋을 부린 모습이 포착됐다. 그동안 전기자전거만 탔던 구성환은 "큰마음 먹고 지를 생각"이라며 꿈의 오토바이들 앞에서 미소를 감추지 못한다.

마치 영화 '비트'의 주인공이 된 듯 한껏 폼을 잡아보는 구성환의 모습이 포착된 가운데, 그가 2종 소형 면허가 없다는 사실을 밝혀 모두를 당황하게 만든다. 1종 보통면허와 1종 대형면허만 보유한 구성환은 125CC 이하의 오토바이만 탈 수 있는 것.


구성환은 125CC 이상의 오토바이를 타고 싶어 2종 소형 면허시험에 응시할 예정이며, 이번이 세 번째 도전이라고 밝힌다. 2종 소형 면허시험 '3수생'인 구성환이 과연 이번 시험에서 합격해 로망을 이룰 수 있을지 관심이 쏠린다.

2종 소형 면허시험 합격을 향한 의지를 끌어올린 구성환은 추위를 뚫고 종로의 맛집으로 향한다. 그는 "특급 비밀이다. 종로 맛집 리스트가 50~60개는 되는 것 같다"라며 스마트폰 메모장에 가득 적힌 리스트를 공개한다.

수많은 리스트 중 구성환은 39년 전통의 돈가스 맛집으로 향한다. 그는 추억과 낭만이 고스란히 남아 있는 레스토랑의 모습과 맛에 흡족한 미소를 짓는다. 또한 주문한 돈가스를 기다리는 순간에도 구성환은 2종 소형 면허시험 공부에 집중하며 열정을 불태운다.

과연 '구저씨' 구성환의 바이크 로망이 실현될 수 있을지는 오는 16일 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

