박나래 '갑질 논란' 속...김혜윤, 스태프 갑질에 오열 "방송 불가 욕설해" ('유퀴즈')

[스포츠조선 정안지 기자 배우 김혜윤이 과거 드라마 현장에서 욕설을 들었던 순간을 털어놨다.
그는 "연기 학원을 다니면서 9개월 만에 역할을 받았다. 아침드라마 'TV 소설 삼생이' 아역으로 나왔다. 너무 긴장이 됐다. 그 긴장감이 외로울 정도로 왔다. 풀 샷 때 연기를 안 했다. 해야 되는지 몰랐다"고 떠올렸다. 이에 현장에서 '발음만 좋으면 뭐하냐. 액팅을 제대로 못 하는데. 넌 그래서 아마추어다'라는 말을 들었다고.
그러면서 김혜윤은 "혼났던 것들이 다양했다. 방송에 나올 수 없이 심한 말들도 있었고 정말 욕설을 현장에서 많이 들었다. 현장에서 속상한 일이 있으면 차에서 가면서 매일 울었다. 버스타 지하철에서 울 때도 많았다"며 무명 시절 힘들었던 당시를 떠올렸다.
7년간 단역만 50편에 출연했다는 김혜윤은 "소속사를 2018년 '스카이 캐슬' 끝나고 처음 들어갔다. 그전에는 혼자 대중교통 이용해서 촬영장에 갔다"며 "새벽 촬영이거나 외진 곳에 갈 때는 아버지한테 부탁을 해서 아빠가 와주시거나 보조 출연자 차량을 이용해서 현장 가서도 9시간 기다리고 그런데도 내 차례가 안 올 때가 있었다. 대기의 연속이었다"고 전했다.
특히 그는 "스태프들이 추운 겨울날 핫팩과 난로를 챙겨주셨다. 당시에는 '아직 그럴 만한 가치가 없다'고 생각을 했다. '괜찮다'는 말이 습관처럼 입에 붙어서 '괜찮다'고 하다가 고등학생 때 손가락이 동상이 걸렸다. 그날부터 손이 붓더니 손톱이 빠졌다. 그만큼 추웠던 건데 그냥 넘어갔으니까"라고 털어놔 안타까움을 자아냈다.
