박나래가 직접 밝힌 전 남친 정체→전 매니저 반박 “경영학과? 오래전 자퇴” 주장

기사입력 2026-01-15 11:01


[스포츠조선 박아람 기자 코미디언 박나래의 전 남자친구 정체에 관심이 집중되고 있다.

최근 횡령 의혹과 회삿돈 사용 논란과 관련해 박나래는 직접 입장을 밝혔다.

지난 14일 일간스포츠 단독 인터뷰에서 박나래는 "회계팀은 세무만 담당했고, 장부 작성과 방송 계약서 등 실무는 전 남자친구가 맡았다"며 "회사 초반에 경영학과 출신으로 회계 공부를 했던 친구였고, A씨와 함께 계약서를 작성하러 다니고 사무실을 알아보는 등 저보다 회사 일에 더 깊이 관여했다. 저와 관련된 계약서도 대부분 그 친구가 검토했다"고 말했다.

하지만 이후 엑스포츠뉴스 보도에 따르면, 박나래의 전 매니저는 이에 대해 다른 주장을 내놨다.

전 매니저는 "경영학과 출신이라는 설명과 달리, 한 학기만 다니고 오래전에 자퇴한 것으로 알고 있다"고 밝혔다.

한편 전 매니저 A씨와 B씨는 박나래를 상대로 직장 내 괴롭힘, 대리 처방, 진행비 미지급 등을 이유로 지난달 서울서부지법에 1억 원 상당 부동산 가압류를 신청했으며, 서울 강남경찰서에 특수상해, 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등으로 고소했다. 이에 박나래는 두 매니저를 공갈 혐의로 맞고소하고, 횡령 혐의로 추가 고소한 상태다.

논란 속에서 박나래는 현재 모든 활동을 중단하고, 맡고 있던 방송 프로그램에서도 하차했다.

