'흑백요리사2' 바베큐연구소장까지..박나래·키 공백 채운다 ('나혼산')

[스포츠조선 정유나 기자 이번 주에도 MBC '나 혼자 산다'의 '무지개 그랜드 바자회'에서 열띤 기부 릴레이가 이어진다.
전현무, 기안84, 코드쿤스트, 조이의 환상 팀워크와 배우 허성태, MBC 아나운서 군단, 래퍼 우원재, '흑백요리사 시즌2'의 '바베큐연구소장' 유용욱 세프, '기부 천사' 션까지 '그랜드 손님'의 출격이 예고돼 기대가 치솟는다.

오는 16일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 문기영)에서는
전현무, 기안84, 코드쿤스트, 조이의 '무지개 그랜드 바자회' 2탄이 공개된다. '무지개 그랜드 바자회'는 수익금 전액 기부라는 취지에 동참한 '큰손' 손님들의 마음과
전현무, 기안84, 코드쿤스트, 조이의 맞춤 영업 전략이 시너지를 발휘하며 안방에 따뜻한 웃음을 선사했다.

'무지개 그랜드 바자회' 2탄은 쉴 틈 없는 '그랜드 손님' 출격으로 뜨거운 기부 릴레이를 보여줄 예정이다. '조이방'의 키링을 싹쓸이한 차태현을 시작으로 조이의 추천 아이템이 손님들의 마음을 사로잡으며 조이는 '영업 퀸', '판매왕'에 등극한다. 또한 조이의 절친 에이핑크 오하영, 여자친구 예린이 영업 지원 사격에 나서 역대급 판매 실적을 예고한다.


'흑백요리사2' 바베큐연구소장까지..박나래·키 공백 채운다 ('나혼산')
또한 고강용 아나운서가 MBC 아나운서 선배들을 대동하고 등장해 '무지개 그랜드 바자회'는 단체 손님들로 인산인해를 이룬다. 이어 배우 허성태, 래퍼 우원재, '흑백요리사 시즌2'의 '바비큐연구소장' 유용욱 셰프, '기부 천사' 션까지, 발 디딜 틈 없는 현장은 마치 '동묘 시장'을 방불케 한다고.

전현무, 기안84, 코드쿤스트, 조이는 끊이지 않는 '그랜드 손님'의 방문에 "마음가짐이 달라졌다"라며 각자의 역할에 막중한 책임감을 실감하고 완벽한 환상의 궁합을 보여준다.

한층 더 뜨거워진 기부 열기와 웃음으로 추위를 날려버릴 '무지개 그랜드 바자회' 2탄은 오는 16일 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.

한편 '나 혼자 산다'는 최근 고정 멤버인 박나래, 샤이니 키가 하차했다.


