안재현, 이혼 후회하나…결혼한 장동민에 "돌아올 필요는 없어" ('홈즈'…

15일 방송된 MBC 예능프로그램 '구해줘!홈즈'에서는 모델 겸 배우 안재현이 게스트로 출연했다.
모델 선후배 사이인 안재현과 주우재는 의외로 방송에서는 접점이 없었다고. 안재현은 "주우재와 일적으로는 못 만나고 한창 가로수길에서 스트리트 포토가 유행했던 적이 있었다. 그때 서로 찍혔냐고 얘기했다. 디자이너 분들이 거기 사무실이 많았다"고 밝혔다.
주우재는 "모델 때 재현이는 쳐다도 못 봤다. 우리가 봐도 인기 진짜 많다 할 정도였다. 쇼할 때 저는 중간 번호로 나가는 모델이었는데 안재현은 스타트, 피날레였다"고 안재현의 당시 인기에 대해 이야기했다.
두 사람은 1인 가구 싱글남이라는 또 다른 공통점이 있었다. 이에 주우재는 "굳이 따지자면 나는 아예 싱글남이고 안재현은 그냥 싱글남"이라고 선을 그었고 '돌싱' 안재현은 씁쓸하게 웃었다.
안재현이 임장을 간 곳은 자신의 로망, 취향을 그대로 담은 디자이너의 집이었다. 여자친구가 있다는 디자이너에게 김대호는 "만약 결혼하면 어떤 공간을 포기할 수 있냐"고 물었지만 디자이너는 선뜻 대답하지 못했다. 이에 장동민은 "아직 현실이 안 와서 그런 거다. 저는 총각 때 집에 별걸 다 해봤다. 근데 결혼과 동시에 '알아서 하세요'가 되더라"라고 토로했다.
김대호는 "그럼에도 포기 못하는 게 있냐"고 물었고 장동민은 "게임을 포기 못해서 게임기를 거실에 뒀는데 한번도 못했다"고 밝혔다. 이에 가만히 이야기를 듣던 양세형은 "형 언제든지 돌아와요"라고 말했고 안재현은 "아니야. 돌아올 필요는 없다. 정착해야지"라고 만류해 웃음을 안겼다.