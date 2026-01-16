[인터뷰①] '프로젝트 Y' 이환 감독 "'절친' 한소희-전종서, '요즘 20대 답다'고 생각해"

[스포츠조선 안소윤 기자 영화 '프로젝트 Y'를 연출한 이환 감독이 배우 한소희, 전종서의 캐스팅 비화를 전했다.
이환 감독은 16일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "두 배우가 촬영 전부터 절친인 줄 몰랐다"며 "촬영 현장에서 솔직하고 자유로운 모습을 보여줘서 더 보기 좋았다"라고 했다.
21일 개봉하는 영화 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기로, 이환 감독의 상업 영화 데뷔작이다.
특히 '프로젝트 Y'는 연예계 대표 절친 한소희와 전종서의 캐스팅 소식 만으로도 화제를 모았다. 이환 감독은 "두 배우에게 각각 시나리오를 동시에 줬다"며 "보통은 배우 한 명씩 미팅을 하는데, 두 배우가 미팅 때 같이 와도 되겠냐고 해서 만나게 됐다. 저와 첫 만남인데도 불구하고 거의 세 시간에서 네 시간 가까이 이야기를 나눴다. 그 자리에서 시나리오에 대한 전반적인 이야기나 캐릭터에 대한 이야기를 많이 했다"고 밝혔다.
또 사전에 두 배우의 친분을 잘 몰랐다는 그는 "오히려 두 분이 친한 걸 알고 캐스팅하기 더 좋다고 생각했다. 저 역시 배우들과 친하게 잘 지내다 보니, 두 분이 친하면 제가 더 노력해서 촬영 현장에서 더 빨리 친해질 수 있겠다 싶었다"며 "예전에 독립영화 만들 때는 어두운 장르의 영화를 많이 찍다 보니, 관객들과 소통하는 데 있어서 허들이 높았던 것 같다. 이번 영화는 상업 영화인 만큼, 시대를 대변할 수 있는 아이코닉한 배우를 찾는 게 목표였다. 아니나 다를까, 두 배우의 전작을 보고서 캐스팅에 더 확신이 생겼다"고 전했다.
감독으로서 두 배우의 친분에 우려스러운 점은 없었는지에 대해서도 이야기했다. 이환 감독은 "두 배우의 솔직하고 자유로운 모습이 오히려 캐릭터에 가깝게 느껴졌다. 저 역시 시나리오를 여러 번 수정하고 더 많은 걸 할 수 있을 것 같았다"며 "그런 모습들을 보면서 '요즘 20대 답다'는 생각도 들었다"고 털어놨다.