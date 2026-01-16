'81세' 남진, 허벅지에 칼 찔린 충격 일화..."2mm만 빗겨 나갔어도" ('비서진')

최종수정 2026-01-16 14:32

'81세' 남진, 허벅지에 칼 찔린 충격 일화..."2mm만 빗겨 나갔어…

[스포츠조선 정안지 기자SBS 금요 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에 대한민국 최고령 현역 가수이자 '현재진행형 슈퍼스타', 남진이 열다섯 번째 'my 스타'로 출연한다.

이날 '비서진'은 남진의 데뷔 60주년 기념 전국투어 콘서트 스케줄에 동행한다. 81세의 나이에도 약 2시간 30분간 이어지는 공연 내내 뜨거운 에너지를 쏟아내는 남진의 무대는 물론, 그를 '영원한 오빠'로 만든 팬들의 식지 않는 사랑을 가까이서 담아낼 예정이다.

무대 위에선 여전히 뜨거운 열정을 뿜어내는 남진이지만, 이날 첫 등장은 뜻밖의 장소인 '안마원'에서 이뤄진다. 공연 전 다리 마사지를 받는다는 남진은 "2mm만 빗겨 나갔어도 여기 못 나왔지"라며 과거 허벅지를 칼에 찔렸던 충격적인 일화를 공개하는가 하면, 자신에게 해를 입혔던 인물과 지금까지도 깊은 인연을 이어오고 있다는 근황을 전해 '비서진'을 놀라게 한다.

한편, 남진과 함께 '금수저 유니버스'를 형성한 이서진은 엘비스 사랑부터 턱시도 환복 수발까지 척척 해내며 남진의 신뢰까지 얻는 '마성의 비서진'으로 활약한다. 반면, 두 사람과 묘하게 엇박자를 내던 김광규는 "있는 집 애들이랑 안 맞아"라는 씁쓸한 한마디를 남기며 웃음을 자아낸다고.

'꽃할배' 수발 경험이 있는 어르신 맞춤형 수발러 이서진은 수준급 활약에도 불구하고, 마지막엔 "내가 잘못 진행했구나..."라는 반전 소감을 남긴다고 해 궁금증을 더한다.

과연 '연예계 레전드 슈퍼스타' 남진 수발기의 결말은 어떻게 마무리될지, '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'은 오늘(16일) 밤 11시 10분 SBS에서 방송된다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84 촉이 맞았나…박나래 전 남친 두고 했던 "사짜 냄새" 발언 파묘

2.

[인터뷰②] '흑백요리사2' PD "저희 책임 스포는 죄송, 최강록 우승 스포=단호한 대처"

3.

4년간 '불륜' 낙인 찍혔던 UN 최정원, 대법원서 누명 완전 벗었다

4.

[인터뷰①] '흑백요리사2' 최강록 셰프 "우승 후, 식당 못하겠구나..기대감 충족 못시킬듯"

5.

이민정 딸 얼마나 예쁘길래.."♥이병헌이 너무 좋아해, 여자친구다"

연예 많이본뉴스
1.

기안84 촉이 맞았나…박나래 전 남친 두고 했던 "사짜 냄새" 발언 파묘

2.

[인터뷰②] '흑백요리사2' PD "저희 책임 스포는 죄송, 최강록 우승 스포=단호한 대처"

3.

4년간 '불륜' 낙인 찍혔던 UN 최정원, 대법원서 누명 완전 벗었다

4.

[인터뷰①] '흑백요리사2' 최강록 셰프 "우승 후, 식당 못하겠구나..기대감 충족 못시킬듯"

5.

이민정 딸 얼마나 예쁘길래.."♥이병헌이 너무 좋아해, 여자친구다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'갈등→결별→동반 위기' 백척간두 최강야구&불꽃야구, 사라질 은퇴선수 '일자리'→일구회 애타는 목소리

2.

'미쳤다' 김민재(첼시, 29) 초대형 희소식! 'HERE WE GO' 피셜까지 나왔다…KIM은 첼시 감독의 1픽→英 매체 "매우 현실적인 시나리오"

3.

미쳤다! 돌았다! 레알 마드리드 홀란+음바페 역대 최강 듀오 만든다...8600억 필요 "2026년 꿈의 타깃"

4.

FA 최대어, 모든 정황이 토론토! "터커의 성격과 조건이 그래" 美매체들 이구동성

5.

"사커루의 약점은 바로 여기다" '어부지리 8강' 이민성호, U-23 아시안컵 8강 호주전서 대반전 가능하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.