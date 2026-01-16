“안 씻어도 잘생김” 이병헌, 넘치는 외모 자신감에 美토크쇼 진행자 책상 치며 폭소

최종수정 2026-01-16 14:38

[스포츠조선 박아람 기자 배우 이병헌이 미국 NBC 인기 심야 토크쇼에 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이병헌은 14일(현지시간) 방송된 NBC '레이트 나이트 위드 세스 마이어스'(Late Night with Seth Meyers)에 출연해 영화 '어쩔 수 없다'와 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 비하인드 스토리를 전했다.

이날 진행자 세스 마이어스는 이병헌을 "골든글로브 시상식 후보에 오른 배우이자 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'으로 전 세계적인 사랑을 받은 배우"라고 소개했고, 이병헌은 관객들의 뜨거운 박수와 환호 속에 무대에 올랐다.

이병헌은 "로스앤젤레스(LA)에서 바로 녹화장으로 오느라 호텔도 들르지 못했다. 여기에 와서 이를 닦았다"며 "그래도 괜찮다. 난 여전히 잘생겼으니까"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 진행자 세스 마이어스는 그의 재치 있는 농담에 웃음을 참지 못한 채 테이블을 치고 폭소해 현장 분위기를 더욱 달궜다.

그는 작품에 임하는 자세에 대해 "영화를 할 때 스토리나 캐릭터에 대해 질문을 많이 하는 편"이라며 "그래야 관객에게 제대로 전달할 수 있다고 생각한다"고 밝혔다. 이어 "그래서 박찬욱 감독이 내게 'Mr. nag'라는 별명을 붙였다. 한국어로는 '꼬치꼬치'라는 뜻"이라고 설명했다. 이에 세스 마이어스는 "그래서 박찬욱 감독이 다시 함께 일하기까지 25년이 걸린 것 아니냐"고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

이병헌은 "'공동경비구역 JSA' 당시에는 열 가지 아이디어 중 한 개만 받아들여졌는데, 이번 작품에서는 열 개 중 아홉 개가 채택된 것 같았다"며 "기쁘기도 했지만, 영화가 잘되지 않으면 책임이 모두 내 몫일 것 같아 부담도 컸다"고 털어놨다.

또한 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'에서 '귀마' 역의 목소리 연기를 맡은 비하인드도 공개했다. 그는 "4~5년 전 처음 미팅 제안을 받았을 때는 그림이나 레퍼런스 없이 말로만 설명을 들었다"며 "작품을 해야 할지 고민이 많았다"고 밝혔다. 이어 "하지만 아이들 때문에 이 작품을 하기로 결심했다. 내가 했던 대부분의 작품은 너무 잔인해서 아이들이 볼 수 없기 때문"이라고 말했다.

이병헌은 "'케데헌' 공개 후 열 살 아들과 함께 작품을 봤다"며 "아들이 '아빠는 어디 있느냐'고 물어 '저기 보이는 불이 아빠다. 데몬 킹이다'라고 설명해줬다"고 전했다. 이어 "처음엔 '그럼 헌터들 안 좋아하고 아빠 편 들래'라고 하더니, 영화를 다 보고 나서는 '아빠 편 못 들겠다'고 하더라"며 웃음을 지었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

