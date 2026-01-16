[인터뷰③] '프로젝트 Y' 한소희 "타투? 일 위해 과감히 지워, 나에게 손해 같았다"

기사입력 2026-01-16 14:52


[인터뷰③] '프로젝트 Y' 한소희 "타투? 일 위해 과감히 지워, 나에…
사진 제공=9아토엔터테인먼트

[스포츠조선 안소윤 기자 배우 한소희가 데뷔 전 몸에 새긴 타투를 지운 이유에 대해 이야기했다.

한소희는 16일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "데뷔 전에 새긴 타투는 제 본업을 위해 지우는 게 맞다는 생각이 들었다"고 했다.

21일 개봉하는 영화 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기로, 이환 감독의 상업 영화 데뷔작이다. 한소희는 평범한 일상을 꿈꾸며 위험에 뛰어드는 미선을 연기했다.

한소희는 화려한 비주얼과 타고난 패션 센스로 대중에게 사랑을 받아왔다. 배우 데뷔 전 모델로 활동할 당시에는 온몸에 새긴 타투로도 뜨거운 관심을 받았다. 그는 "아직 타투가 안 보이는 곳에 남아있긴 하다. 이건 작품에 참여하는 데 방해가 안 되는 선에서 한 거다. 요즘엔 기술이 너무 좋아지고, 스티커도 많아져서 그런 걸로 해소하고 있다"고 밝혔다.

이어 타투를 지우게 된 계기에 대해 "많은 분들이 아시겠지만, 제가 팔에 타투가 있지 않았나. 캐릭터도 다양하게 소화해야 하고, 드레스를 입을 수가 없더라. 이런 것들이 저에게 손해라는 느낌을 받아 지우는 선택을 했다. 또 지울 땐 '언제든 다시 할 수 있다'는 생각으로, 크게 개의치 않았다"며 "일을 위해 지우는 게 맞단 생각이 들었다"고 말했다.

또 스트레스를 해소하기 위한 새로운 취미를 만들었는지 묻자, 한소희는 "안 그래도 찾고 있다"고 답했다. 그는 "원래는 '마이 네임' 이후 운동을 취미로 했다. 운동을 할 때 스트레스가 풀려서, 액션스쿨도 꾸준히 다녔었다"며 "최근에는 집에서 할 수 있는 취미를 찾고 있다. 집에서 영화를 보거나, 감정적으로 도움이 된다고 해서 다이어리도 쓰고 있다. 그림은 예전만큼은 못 그리고 있다"고 털어놨다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84 촉이 맞았나…박나래 전 남친 두고 했던 "사짜 냄새" 발언 파묘

2.

[인터뷰②] '흑백요리사2' PD "저희 책임 스포는 죄송, 최강록 우승 스포=단호한 대처"

3.

4년간 '불륜' 낙인 찍혔던 UN 최정원, 대법원서 누명 완전 벗었다

4.

[인터뷰①] '흑백요리사2' 최강록 셰프 "우승 후, 식당 못하겠구나..기대감 충족 못시킬듯"

5.

이민정 딸 얼마나 예쁘길래.."♥이병헌이 너무 좋아해, 여자친구다"

연예 많이본뉴스
1.

기안84 촉이 맞았나…박나래 전 남친 두고 했던 "사짜 냄새" 발언 파묘

2.

[인터뷰②] '흑백요리사2' PD "저희 책임 스포는 죄송, 최강록 우승 스포=단호한 대처"

3.

4년간 '불륜' 낙인 찍혔던 UN 최정원, 대법원서 누명 완전 벗었다

4.

[인터뷰①] '흑백요리사2' 최강록 셰프 "우승 후, 식당 못하겠구나..기대감 충족 못시킬듯"

5.

이민정 딸 얼마나 예쁘길래.."♥이병헌이 너무 좋아해, 여자친구다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'갈등→결별→동반 위기' 백척간두 최강야구&불꽃야구, 사라질 은퇴선수 '일자리'→일구회 애타는 목소리

2.

'미쳤다' 김민재(첼시, 29) 초대형 희소식! 'HERE WE GO' 피셜까지 나왔다…KIM은 첼시 감독의 1픽→英 매체 "매우 현실적인 시나리오"

3.

미쳤다! 돌았다! 레알 마드리드 홀란+음바페 역대 최강 듀오 만든다...8600억 필요 "2026년 꿈의 타깃"

4.

FA 최대어, 모든 정황이 토론토! "터커의 성격과 조건이 그래" 美매체들 이구동성

5.

"사커루의 약점은 바로 여기다" '어부지리 8강' 이민성호, U-23 아시안컵 8강 호주전서 대반전 가능하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.