최정원, '상간남' 오명 완전히 벗었다…대법원 "前남편 상고 기각"[SC이슈]

기사입력 2026-01-16 17:13


최정원, '상간남' 오명 완전히 벗었다…대법원 "前남편 상고 기각"[SC…
최정원. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자 불륜 의혹에 휩싸였던 그룹 UN 출신 최정원이 상간남 오명을 벗었다.

16일 한경닷컴에 따르면 대법원은 15일 전 남편 B씨가 제기한 상고를 기각했다.

대법원은 "원심판결 및 상고 이유를 모두 살펴보았으나 상고 이유에 관한 주장이 '상고심 절차에 관한 특례법' 제4조 제1항 각 호의 사유를 포함하지 아니하거나 제3항 각 호의 사유에 해당한다"고 밝혔다. 상고 비용은 B씨가 모두 부담하도록 명했다.

A씨는 판결 후 SNS를 통해 상고장을 공유하며 입장을 밝혔다. 그는 "4년이 넘는 기간 동안 너무 기다리고 기다린 결과였다"며 "불륜이 아닌 걸 불륜이라 주장하며 여러 사람에게 피해를 주고, 내로남불 인간에게서 벗어났다"고 글을 올렸다.

앞서 B씨는 2023년 1월 자신의 아내 A씨와 최정원이 불륜을 저질렀다며 녹취록과 각서 등을 공개, 최정원을 상대로 1억 원의 손해배상청구 소송을 제기했다.

이에 최정원은 "예전 연인도 아니었고, 어렸을 때부터 가족끼리 친하게 알고 지낸 동네 동생이었을 뿐"이라고 의혹을 부인했다. 또 그는 A씨와 함께 B씨를 상대로 협박, 명예훼손 등의 혐의로 고소했다.

B씨 역시 최정원을 명예훼손 혐의로 형사고소했으나, 경찰 조사 과정에서 무혐의를 받았다. 최정원이 B씨를 상대로 제기한 명예훼손 교사, 협박 등의 혐의도 무혐의로 수사가 종결된 것으로 전해졌다.

그러나 항소심에서 판단이 뒤집혔다. 1심 서울가정법원 제3부는 A씨가 남편 B씨를 상대로 제기한 이혼소송에서 혼인 파탄의 원인이 A씨에게 있다고 판단, 위자료 3000만 원을 배상 판결을 내린 바 있다.


항소심 재판부는 A씨와 최정원의 부정행위로 혼인관계 파탄에 이르렀다고 인정하기는 어렵다고 봤다. 또 "이에 따라 발생한 갈등을 해결하는 과정에서 피고(B씨)가 원고 등에게 강압적인 태도로 일관함으로써 혼인 관계가 파탄에 이르렀다고 봄이 타당하다"고 했다. B씨는 항소심 판결에 불복해 상고했으나, 대법원이 이를 기각했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'81세' 남진, 허벅지에 칼 찔린 충격 일화..."2mm만 빗겨 나갔어도" ('비서진')

2.

'미혼모' 사유리, 외국인 남편 깜짝 공개..혼혈 子와 똑닮아

3.

[인터뷰③] '프로젝트 Y' 한소희 "타투? 일 위해 과감히 지워, 나에게 손해 같았다"

4.

“안 씻어도 잘생김” 이병헌, 넘치는 외모 자신감에 美토크쇼 진행자 책상 치며 폭소

5.

[인터뷰②] '프로젝트 Y' 한소희 "전종서와 SNS 이슈? 억울NO…받아들일 건 받아들여야"

연예 많이본뉴스
1.

'81세' 남진, 허벅지에 칼 찔린 충격 일화..."2mm만 빗겨 나갔어도" ('비서진')

2.

'미혼모' 사유리, 외국인 남편 깜짝 공개..혼혈 子와 똑닮아

3.

[인터뷰③] '프로젝트 Y' 한소희 "타투? 일 위해 과감히 지워, 나에게 손해 같았다"

4.

“안 씻어도 잘생김” 이병헌, 넘치는 외모 자신감에 美토크쇼 진행자 책상 치며 폭소

5.

[인터뷰②] '프로젝트 Y' 한소희 "전종서와 SNS 이슈? 억울NO…받아들일 건 받아들여야"

스포츠 많이본뉴스
1.

'52억 투수'가 오작교였다…두산 박웅, 1월 18일 결혼

2.

히어로즈 낭만 미쳤다! 서건창, 5년 만에 컴백…"그라운드 설 수 있어 행복" [공식발표]

3.

"아빠 찬스로 국대? 특정선수 위한 선발전 기준 변경X특정인 영향 없어" 대한체조협회 공식 입장 발표[입장문 전문]

4.

더 열악해진 김혜성 입지, KIA 출신 터커 친동생까지 합류...다저스와 4년 2억4000만달러 메가딜

5.

"오일머니의 러브콜, 정말 미친 수준이다" 2.4조 거절했던 메시에게 '백지수표+종신 계약' 계속 제안, 알 이티하드 회장 손흥민에게도 연봉 500억 제시했었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.