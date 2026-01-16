"영화 보고 금도 받자!"…한소희X전종서 '프로젝트 Y', 황금 타이틀 미션 예고
|
|
|사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트
|
|
|사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트
[스포츠조선 안소윤 기자 영화 '프로젝트 Y'가 관객들을 대상으로 24K 순금을 증정하는 이벤트를 개최해 이목을 집중시킨다.
'프로젝트 Y'가 메가박스와 함께 파격적인 순금 증정 이벤트 '황금 타이틀 미션'을 진행한다. 이번 이벤트는 '프로젝트 Y' 속 인물들이 얽히게 되는 계기인 '금괴'에서 착안한 것으로, 개봉주부터 개봉 3주 차까지 매주 주어지는 새로운 미션을 클리어 하는 관람객을 대상으로 한다.
개봉 첫째 주인 1월 21일부터 2월 1일까지는 '프로젝트 Y'를 관람한 N차 관람 관객에게 24K순금을 증정할 예정으로, 폭발적인 관심이 이어질 것으로 예상된다. 메가박스 순금 증정 이벤트 '황금 타이틀 미션'에 관한 자세한 내용은 메가박스 홈페이지 및 모바일앱의 이벤트란과 플러스엠 엔터테인먼트 공식 SNS에 순차적으로 공개될 예정이다.
한편 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기로, 21일 개봉한다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.