최강록, '흑백요리사2' 우승자인데..."임성근 셰프 부러워"

기사입력 2026-01-16 21:24


최강록, '흑백요리사2' 우승자인데..."임성근 셰프 부러워"

[스포츠조선 조윤선 기자 '흑백요리사2' 우승자 최강록이 임성근 셰프를 가장 인상적인 참가자로 꼽았다.

16일 넷플릭스 코리아는 '최강이 되는 기록, 최강록...을! 이야기하다 | 흑백요리사 시즌2 | 넷플릭스'라는 제목의 영상을 업로드했다.

영상에서 최강록은 근황에 대해 "큰 변화는 없고 음식 관련 일을 하면서 잘 지내고 있다. '흑백요리사2'가 끝나고 나니까 기회가 많은 것 같다. 전부 다 할 수는 없지만 해보고 싶었던 것이나 할 수 있는 것은 조금 더 하다 보면 자주 뵐 수 있지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

식당 오픈 계획에 대해서는 "지금 식당 하면 너무 힘들 것 같아서 시간이 조금 지난 후에 할 여건이 되면 그때 식당을 하나 열었으면 좋겠다"며 "이제는 힘이 많이 없어서 중년이 됐을 때 '어떤 음식을 할까?' 생각했을 때 머릿속에 국수가 있다. 국숫집을 하면서 늙어가고 싶다"고 말했다.


최강록, '흑백요리사2' 우승자인데..."임성근 셰프 부러워"
최강록은 '흑백요리사' 시즌1과 2의 가장 큰 차이점에 대해서는 "시즌1에서는 오랫동안 머물지 못해서 내가 평가할 수 있는 부분이 적은 거 같은데 시즌2는 되게 재밌게 플레이했다. 열심히 뛸 수 있게끔 짜여진 부분이 있는 거 같아서 나도 재밌게 열심히 뛰어다녔던 기억이 남아있다"고 전했다.

가장 기억에 남는 경연으로는 팀 미션을 꼽았다. 그는 "팀 미션이 너무 재밌었다. 괴롭지만 재밌었다"고 밝혔다. 또 가장 인상적인 참가자를 묻자 "임성근 셰프님을 보고 '와~ 저 에너지가 부럽다'고 생각했다. 그리고 이하성 셰프의 인터뷰 내용들을 보고 자신감이 부러웠다"고 말했다.

끝으로 최강록은 우승 소감으로 "앞으로의 10년을 살아갈 수 있는 힘의 원동력을 얻은 것 같아서 열심히 살아보겠다"고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

개코·김수미, 결혼 15년 만에 이혼 발표 "부모로서 공동양육 이어갈 것" [전문]

2.

최정원, '상간남' 오명 완전히 벗었다…대법원 "前남편 상고 기각"[SC이슈]

3.

야노시호, 에르메스 선물 거절한 ♥추성훈에 충격 "난 필요 없어"

4.

'결혼 D-1' 28기 영철, ♥28기 영자에 차 선물 "결혼 안 해줄까 봐 불안"

5.

'이효리♥' 이상순, 15년 함께한 반려견 구아나와 이별 "내 곁을 지켜준 아이"

연예 많이본뉴스
1.

개코·김수미, 결혼 15년 만에 이혼 발표 "부모로서 공동양육 이어갈 것" [전문]

2.

최정원, '상간남' 오명 완전히 벗었다…대법원 "前남편 상고 기각"[SC이슈]

3.

야노시호, 에르메스 선물 거절한 ♥추성훈에 충격 "난 필요 없어"

4.

'결혼 D-1' 28기 영철, ♥28기 영자에 차 선물 "결혼 안 해줄까 봐 불안"

5.

'이효리♥' 이상순, 15년 함께한 반려견 구아나와 이별 "내 곁을 지켜준 아이"

스포츠 많이본뉴스
1.

"연락 못 받았는데…" 떠나더니 연락두절, 2연승 상승세에도 답답하다

2.

[오피셜]K리그 20년 만에 슈퍼컵 부활..2월 21일 전북-대전 '전주성' 대결

3.

[포토] 정지석, 웃자

4.

[포토] 헤난 달 조토 감독-정지석, 선수 걱정

5.

월드컵 트로피 마주한 차범근 "밉다…손자 세대가 꼭 안았으면"(종합)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.