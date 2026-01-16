최강록, '흑백요리사2' 우승자인데..."임성근 셰프 부러워"
[스포츠조선 조윤선 기자 '흑백요리사2' 우승자 최강록이 임성근 셰프를 가장 인상적인 참가자로 꼽았다.
16일 넷플릭스 코리아는 '최강이 되는 기록, 최강록...을! 이야기하다 | 흑백요리사 시즌2 | 넷플릭스'라는 제목의 영상을 업로드했다.
영상에서 최강록은 근황에 대해 "큰 변화는 없고 음식 관련 일을 하면서 잘 지내고 있다. '흑백요리사2'가 끝나고 나니까 기회가 많은 것 같다. 전부 다 할 수는 없지만 해보고 싶었던 것이나 할 수 있는 것은 조금 더 하다 보면 자주 뵐 수 있지 않을까 생각한다"고 밝혔다.
식당 오픈 계획에 대해서는 "지금 식당 하면 너무 힘들 것 같아서 시간이 조금 지난 후에 할 여건이 되면 그때 식당을 하나 열었으면 좋겠다"며 "이제는 힘이 많이 없어서 중년이 됐을 때 '어떤 음식을 할까?' 생각했을 때 머릿속에 국수가 있다. 국숫집을 하면서 늙어가고 싶다"고 말했다.
최강록은 '흑백요리사' 시즌1과 2의 가장 큰 차이점에 대해서는 "시즌1에서는 오랫동안 머물지 못해서 내가 평가할 수 있는 부분이 적은 거 같은데 시즌2는 되게 재밌게 플레이했다. 열심히 뛸 수 있게끔 짜여진 부분이 있는 거 같아서 나도 재밌게 열심히 뛰어다녔던 기억이 남아있다"고 전했다.
가장 기억에 남는 경연으로는 팀 미션을 꼽았다. 그는 "팀 미션이 너무 재밌었다. 괴롭지만 재밌었다"고 밝혔다. 또 가장 인상적인 참가자를 묻자 "임성근 셰프님을 보고 '와~ 저 에너지가 부럽다'고 생각했다. 그리고 이하성 셰프의 인터뷰 내용들을 보고 자신감이 부러웠다"고 말했다.
끝으로 최강록은 우승 소감으로 "앞으로의 10년을 살아갈 수 있는 힘의 원동력을 얻은 것 같아서 열심히 살아보겠다"고 밝혔다.
