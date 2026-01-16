유재석, 하하 뒷담화에 결국 주먹 날렸다..."진짜 불쾌했다" ('놀뭐'…

[스포츠조선 정안지 기자 유재석이 자신의 뒷담화를 한 하하를 향해 기습적으로 주먹을 날렸다.
16일 MBC '놀면 뭐하니?' 측은 "모두를 충격에 휩싸이게 한 신입회원의 등장?!"이라면서 예고편을 공개했다.
'쉼표, 클럽' 2차 정기 모임날. 신입 회원을 기다리던 그때 유재석은 하하, 허경환, 주우재를 향해 "나 저번 정모 때 진짜 불쾌했다. 시샵으로서 전제척으로 이끌어 가고 있는데 5만 원 내시고 너무 뒷담화들을 많이 하시니까"라며 잔소리를 시작했다. 이어 "앞에서 얘기할 거면 하시고 뒤에서 얘기하지 마라"고 하자, 하하는 "왜 나만 보고 이야기를 하냐"고 했다.
그때 유재석은 하하를 향해 기습적으로 주먹을 날렸고, 별안간 맞을 뻔했던 하하는 "애 몇 명 있냐. 몇 살이냐"고 분노해 웃음을 안겼다. 유재석은 "그러니까 서로 존중하자는 이야기다"며 웃었다.
그 순간 신입 새싹 회원 정준하가 모습을 드러냈다. 이때 회원들은 정준하의 다소 파격적인 모습에 당황, 정준하는 "나 강변이다. 강남역 변우석이다"라고 소개했다. 닉네임과 전혀 매칭이 안 되는 그의 외모에 회원들은 충격에 휩싸이고, 하하는 "강남역 변이냐"며 놀려 웃음을 자아냈다.
'강남역 변우석'을 용납할 수 없던 유재석은 "안 어울리는데 우기신다"라고 지적한 뒤, "대가리 어떠냐"고 해 폭소를 자아냈다. 그러자 정준하는 "고등학교 때 별명이다. 지금도 멜론 아이디가 '대갈 준하'다"고 해 웃음을 안겼다.
한편 유재석은 5만 원에 음식, 쇼핑, 액티비티를 모두 즐기는 겨울 나들이 코스를 준비해 호기심을 자극한다.
겨울 나들이 일정표를 나눠주면서, 회비 5만 원을 걷기 시작한 유재석은 "5만 원에 이렇게 여행하는 거 쉽지 않다"라고 생색을 내면서 "저번처럼 내 뒷담화 하면 불쾌하다"라고 단도리를 한다.
첫 정모에서 회비를 안 쓰고 무료인 곳만 방문했던 기억을 떠올린 회원들은 유재석을 불신의 눈길로 바라본다. 그 와중에 유재석은 화가 정준하가 낸 5만 원권 지폐가 그림은 아닐지 위조 여부를 확인하는 꼼꼼함을 보인다. 회원들은 유재석이 짠 코스에 기대감을 드러내면서도 의심의 끈을 놓지 않아, 과연 어떤 코스를 준비했을지 관심이 집중된다.