"있는 집 자식은 다르다" 이서진, 원조 도련님 앞에서 '공손'

16일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'(이하 '비서진')에는 대한민국 가요계의 살아있는 전설 남진이 'my 스타'로 출연했다.
이날 이서진은 "우리 어머니가 남진 선생님 칭찬을 항상 하신다. '있는 집 자식이라 다르다'고 하신다"며 "'잘 큰 애들은 다르다'는 거다"라고 말했다. 이에 김광규는 "우리 집도 늘 듣는다. '없는 집 자식이라 다르다'"라고 너스레를 떨었다.
호남 지역 재력가의 아들로 알려진 남진은 어린 시절부터 집에 개인 운전사, 집사, 요리사, 요트 등을 갖추고 있던 것으로 전해졌다. 그는 한 방송에 출연해 "유산도 풍족하게 받았다"고 솔직하게 밝힌 바 있다.
이서진은 "선생님은 탑이다. 워낙 평판이 좋으시고 후배들한테도 존경받는다는 얘기를 많이 들었다. 가요계의 가장 큰 어른 같은 느낌"이라며 존경심을 드러냈다.
남진과 만난 이서진과 김광규는 90도로 깍듯하게 인사했다. 이서진은 "실제로 뵈니까 너무 젊으시다"며 놀라움을 표했다. 이어 남진의 '찐친' 백일섭을 언급하며 "해외 다니는 프로그램을 많이 해서 친하다"고 밝혔다. 이에 남진은 "(백일섭과) 힘들지 않았냐"고 물었고, 이서진은 "모를 때는 처음에 힘들었다. 계속 지내다 보면 정 많으시고 알면 알수록 더 정이 가는 스타일이다. 첫날은 막 성질을 내셨다"고 털어놨다. 김광규 역시 "촬영장에서 뵀을 때 무서웠다. 정말 세다"고 말했다.
그러자 남진은 "이미지가 구수하고 털털한데 좀 예민하다"며 백일섭과 '찐친' 면모를 드러냈다. 이에 이서진은 "백일섭 선생님이 남진 선생님 얘기도 많이 하고 좋아하신다. 나이가 한 살 차이인데 재수해서 같은 학번인데도 항상 형님으로 모신다면서 칭찬했다"고 전했다. 이를 들은 남진은 "고향 선배니까 그렇다. 객지 선배 같았으면 반말했다. 전라도 룰이다"라며 웃었다.
한편 이서진은 6·25 직후부터 집에 차가 있었다는 남진의 말에 놀라움을 감추지 못했다. 남진은 "1983년에 아버지가 영업용 포드를 갖고 있었다. 전라도에 외제차가 딱 두 대 있었는데 한 대가 아버지 차였다"며 "그때는 아기 때라서 운전은 못 하니까 기사 아저씨 무릎에 앉아서 핸들만 잡았다"고 전했다.