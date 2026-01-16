구성환, 2종 소형 없지만...1850만원 바이크 욕심 "정우성 바이크 내 로망" ('나혼산')

기사입력 2026-01-17 00:00


[스포츠조선 정안지 기자 배우 구성환이 바이크 구매를 위해 나섰다.

16일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 구성환이 로망을 실현하기 위해 2종 소형 면허시험에 도전하는 모습이 그려졌다.

이날 바이크 숍들이 모여있는 바이크 거리를 찾은 구성환은 "바이크 로망이 있지 않나. 좋아하는 바이크가 있으면 큰마음 먹고 구매할 생각으로 왔다"며 설렘 가득한 표정을 지었다.

다양한 바이크들이 가득한 가게. 이때 구성환은 "내 로망"이라면서 자신의 로망이었던 영화 '비트'에서 정우성이 탄 바이크에 탑승, 이어 실제 타는 것처럼 입으로 소리를 낸 뒤 "소름 돋았다"고 해 웃음을 안겼다. 해당 바이크의 가격은 1,850만원이라고.

기안84는 "형이 저 오토바이를 타려면 미들급을 경험해 보고 배기량을 올려야 한다. 높은 배기량으로 한번에 가면 위험하다고 하더라. 힘이 너무 세서 다루는 법을 알아야 한다"고 조언했다.


그러나 그때 구성환은 "아직 2종 소형 면허가 없다"고 말해 모두를 당황하게 했다. 이날 시험을 볼 예정이라고.

구성환은 "세 번째니까 자신감이 있다. 기능 시험에서 떨어졌다"며 두 번 떨어진 재수생임을 밝히자, 회원들은 "세 번째 보는 거냐. 실기 시험 떨어졌냐"며 놀랐다. 회원들의 반응에 구성환이 당황한 그때 리정은 "떨어질 수도 있지 않나"라며 구원의 목소리를 내 구성환을 웃게 했다.

이에 전현무는 "근데 오토바이 시험이 진짜 어렵다. 2종 소형 면허가 있다"고 했고, 구성환은 그저 부럽다는 듯 표정을 지어 웃음을 자아냈다.


식사 후 2종 소형 먼저 연습장을 찾은 구성환은 앞서 두 번의 불합격을 안겨준 마의 '굴절 코스'를 정복하기 위해 집중 연습에 돌입했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

