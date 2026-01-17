손태진, 말레이시아 재벌과 결혼설 돈 이유 있었다 "사실 섞으니 믿게 돼" ('편스토랑')

16일 방송된 KBS2 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'에서는 트로트가수 손태진이 편셰프로 출격했다.
서울대 성악과 출신 손태진은 눈뜨자마자 자막도 없이 미국 뉴스를 2배속으로 봤다. 영어 뿐 아니라 프랑스 뉴스, 중국 뉴스까지 보며 하루를 시작한 손태진. 16년간 싱가프로에서 살다 온 손태진은 영어, 불어, 이태리어, 중국어, 일본어까지 가능한 6개국어 능력자였다.
초중고 모두 싱가포르에서 다녔다는 손태진은 프랑스 대학 입학도 포기하고 서울대 성악과에 진학했다고. 이는 손태진 어머니의 남다른 교육법 덕이었다. 어머니는 "영어도 중요하지만 중국어도 가르치고 싶어서 중국 학교를 보냈다. 외국어를 잘하는 것도 중요하지만 한국어도 알아야 하지 않을까 해서 한국 학교로 전학을 보냈다"며 "태진이가 어느 정도였냐면 '덥다', '춥다'라는 기본적인 단어도 상황에 맞지 않게 쓸 때도 있었다"고 밝혔다.
갑자기 음악을 시작하게 된 것도 어머니의 권유였다. 어머니는 "음악을 시작한 게 태진이가 고등학교 졸업할 때 미국 국가를 불렀다. 혼자 반주도 없이 불러야 하는데 그날 보니까 태진이가 거기서 즐기고 있다는 느낌이 들었다. 그래서 쟤는 음악을 하면 좋을 거 같다는 생각을 했다. 한국에서 공부를 해보자 하고 같이 왔다"고 밝혔다. 손태진은 "전혀 계획하지 않았던 길을 겪게 됐다. 제 인생이 바뀌었다"며 "어머니가 정말 지혜로우시다. 어머니가 틀린 적이 없었다"고 밝혔다.
손태진의 아버지는 가수에 도전하는 손태진을 위해 은퇴까지 미뤘다고. 아들이 안정적으로 도전할 수 있는 발판을 만들기 위한 애정 어린 결정이었다. 이에 손태진은 "이제 그만 하셔도 되지 않냐"고 넌지시 말했고 아버지는 "그래서 일을 정리하고 있지 않냐"며 흐뭇하게 웃었다.
그런가하면 손태진의 아버지는 손태진의 가짜뉴스에 대해 이야기하기도 했다. 손태진은 "부모님이 말레이시아 사시니까 말레이시아 관련 가짜뉴스가 나왔다"며 "제가 백화점 사장 딸이랑 결혼해서 아이가 둘이라더라. 어느 정도 사실을 넣으니까 사람들은 믿게 된다"고 토로했다. 아버지는 "내가 그 얘기를 듣고 정말 그랬으면 좋겠다고 했다"며 웃어넘겼고 손태진은 "아버님은 아이가 둘이라 하니까 좋아하시더라"라고 덧붙였다.