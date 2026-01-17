'조혜련 동생' 조지환, 분리불안 딸과 '금쪽' 출연..카메라 꺼지자 "얘기하지 마" 입단속
[스포츠조선 조윤선 기자 개그우먼 조혜련의 동생이자 배우 조지환이 금쪽이 딸의 입단속을 시키는 모습이 포착됐다.
오는 23일 방송되는 채널A '요즘 육아 금쪽같은 내새끼'에는 배우 조지환 부부가 초등학교 3학년 딸과 함께 출연한다.
최근 공개된 예고편에는 부모 없이 일상생활이 어려운 조지환 딸의 모습이 담겼다. 조지환의 딸은 집 안에서도 엄마와 아빠가 눈앞에 보이지 않으면 극심한 불안을 느끼며 목 놓아 울었고, 공포에 빠진 듯한 반응을 보였다.
심지어 엄마 없이는 잠을 자지 못했고, 아빠가 화장실에 가는 것조차 막아설 정도로 집착하는 모습을 보였다. 외식 중에도 조지환이 잠시 자리를 비우려 하자 딸은 아빠를 붙잡고 "가지 마. 제발"이라며 오열했다.
조지환은 "도대체 왜 저럴까. 뭐가 원인인지 모르겠다"며 괴로운 심경을 털어놨고, 아내 역시 "얘기해 보라고 해도 얘기도 안 한다"며 속상함을 감추지 못했다.
그러나 관찰 촬영이 끝난 뒤, 조지환이 무언가를 숨기려는 듯한 장면이 나와 또 다른 의문을 낳았다. 딸이 "나 코끼리 대화할 수도 있어?"라고 묻자, 조지환은 "인터뷰하게 되면 XXXX 그런 얘기는 하지 마. 알겠지"라고 당부했다.
이에 딸은 "걔(코끼리)가 물어보면? 대답하지 마?"라고 재차 물었고, 조지환은 "하지 마. 그런 얘기하지 마"라고 거듭 입단속을 시켰다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.