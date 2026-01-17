리듬 액션 게임 '하이파이 러시', 콘솔 실물 에디션 판매 사전예약 시작

|
크래프톤은 리듬 액션 게임 '하이파이 러시(Hi-Fi RUSH)'의 콘솔 실물 에디션 판매 사전 예약을 시작한다고 16일 밝혔다.
패키지는 구성에 따라 '리듬 에디션', '스미지 에디션', '프로젝트 암스트롱 에디션' 등 3종으로 나뉜다. 리듬 에디션은 실물 게임 디스크와 케이스, 북클릿, DLC 코스튬 팩 3종이 포함된다. 스미지 에디션은 리듬 에디션에 더해 개발자 노트가 포함된 사운드 트랙 CD 3장과 게임 캐릭터인 스미지를 테마로 한 수납 박스가 제공된다. 프로젝트 암스트롱 에디션은 스미지 에디션에 주인공 차이의 미니어처 기타 레플리카, 마스코트 캐릭터인 808 로봇의 8인치 봉제 인형, 90페이지 분량의 하드커버 아트북 등이 추가되며 소장 가치를 높여줄 고유 번호가 기재된 인증서가 동봉된다.
출시 플랫폼은 PS5(플레이스테이션5)와 X박스 시리즈 X다. 사전 예약은 17일부터 3월 2일까지 리미티드 런 게임즈 공식 웹사이트를 통해 진행된다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com