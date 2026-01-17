진태현, 2세 계획 중단 후 제주살이.."♥박시은 지치지 않게 더 많이 챙길 것"

|
[스포츠조선 조윤선 기자 배우 진태현이 아내 박시은과의 제주살이 근황을 전했다.
진태현은 "아내의 미모는 날이 가면 갈수록 아름답다. 아내가 지치고 시들지 않게 잘 살펴야 하는데 가끔은 잘 못 해줘서 미안하다. 더 많이 챙겨야겠다"며 사랑꾼 면모를 드러냈다. 이어 "모두 사랑합시다. 우리의 시간을 꼭 책임집시다"라고 덧붙였다.
최근에는 자녀 계획을 포기했다고 밝혀 많은 이들의 관심을 받았다. 진태현은 "저희 부부는 이제 2세에 대한 꿈과 희망을 멈추기로 했다. 우리 태은이가 저희의 유일한 친자녀였다. 우리가 흔히 말하는 유산과는 다른 큰 의미의 아이였다"고 밝혔다.
그러면서 "그동안 '응원해요', '힘내세요'라는 여러분의 큰 사랑 너무 감사하지만 이젠 멈춰주셔도 될 거 같다"며 "사람이 살아가면서 섭리라는 게 있고 지켜야 할 선들이 분명히 존재하는데 내려놓기도 포기도 해야 할 줄 알아야 다른 시작을 할 수 있다는 걸 너무 잘 알고 있기에 가슴이 무너지고 아프지만 이제는 멈춰야 할 거 같다"고 털어놨다.
이어 "친자녀가 될 수 없지만 아빠 엄마라고 불러주는 천륜, 혈연보다 더 값진 딸들과 따뜻하게 서로에게 관심이 되어주며 멋지게 살겠다"고 밝혀 많은 응원을 받았다.